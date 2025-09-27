Какой процент зарплаты украинцы тратят на аренду однокомнатного жилья (инфографика) Сегодня 10:16 — Недвижимость

Какой процент зарплаты украинцы тратят на аренду однокомнатного жилья (инфографика)

Почти во всех регионах Украины растет доля средней зарплаты, которую тратят на жилье. Быстрее всего индекс аренды увеличился в Одессе и Тернополе — на 16% и 14% за полгода соответственно.

Об этом свидетельствует исследование «ЛУН».

В каких городах аренда «съест» почти весь заработок

Наибольший процент средней зарплаты идет на аренду 1-комнатной квартиры в Ужгороде — 84%.

Дале следуют Луцк и Ивано-Франковск, где на аренду тратится 73% и 72% ежемесячного местного заработка соответственно.

На четвертой строчке — Львов, в котором бюджет на аренду 1-комнатной съедает 70% ежемесячного заработка.

На пятом месте — Киев. За полгода индекс доступности аренды в столице ухудшился на 7% и достиг 67%.

Где арендовать жилье дешевле всего

Самое низкое соотношение стоимости аренды к зарплате наблюдается в восточных и некоторых южных регионах страны.

Харьков — абсолютный лидер по доступности: на жилье идет только 18% зарплаты.

Менее трети заработка тратят на аренду в Запорожье (27%) и Николаеве (31%).

В то же время аналитики отмечают, по данным Госстата, на аренду 1-комнатной квартиры в целом по Украине тратится до 30% заработка, а в Киеве только 24%.

Меньше всего — в прифронтовых регионах:

Херсонская обл. — 13,8%;

Запорожская обл. — 15,1%;

Николаевская обл. — 16,7%;

Харьковская обл. — 18%.

Больше всего — в Закарпатской (53,6%), Черновицкой (46,8%), Львовской (45,6%), Ровенской и Хмельницкой (45,2%), а также в Ивано-Франковской (40,8%) областях.

Аналитики отмечают: столь большое расхождение возникает из-за принципиально разных методов и источников сбора данных.

ЛУН анализирует цены на новые объявления и зарплаты с work.ua в областных центрах, тогда как Госстат учитывает старые «легальные» договоры, официальные зарплаты и данные по всей области.

Напомним, ко второму чтению готовится законопроект № 12377, предусматривающий введение более прозрачных правил на рынке аренды жилья.

В частности, предлагается сделать обязательную регистрацию договоров аренды в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество.

Регистрацию можно будет осуществить через ЦПАУ или нотариуса. Стоимость процедуры оценивается примерно в 3 тысячи гривен.

