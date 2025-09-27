Какой процент зарплаты украинцы тратят на аренду однокомнатного жилья (инфографика)
Почти во всех регионах Украины растет доля средней зарплаты, которую тратят на жилье. Быстрее всего индекс аренды увеличился в Одессе и Тернополе — на 16% и 14% за полгода соответственно.
Об этом свидетельствует исследование «ЛУН».
В каких городах аренда «съест» почти весь заработок
Наибольший процент средней зарплаты идет на аренду 1-комнатной квартиры в Ужгороде — 84%.
Дале следуют Луцк и Ивано-Франковск, где на аренду тратится 73% и 72% ежемесячного местного заработка соответственно.
На четвертой строчке — Львов, в котором бюджет на аренду 1-комнатной съедает 70% ежемесячного заработка.
На пятом месте — Киев. За полгода индекс доступности аренды в столице ухудшился на 7% и достиг 67%.
Где арендовать жилье дешевле всего
Самое низкое соотношение стоимости аренды к зарплате наблюдается в восточных и некоторых южных регионах страны.
Харьков — абсолютный лидер по доступности: на жилье идет только 18% зарплаты.
Менее трети заработка тратят на аренду в Запорожье (27%) и Николаеве (31%).
В то же время аналитики отмечают, по данным Госстата, на аренду 1-комнатной квартиры в целом по Украине тратится до 30% заработка, а в Киеве только 24%.
Меньше всего — в прифронтовых регионах:
- Херсонская обл. — 13,8%;
- Запорожская обл. — 15,1%;
- Николаевская обл. — 16,7%;
- Харьковская обл. — 18%.
Больше всего — в Закарпатской (53,6%), Черновицкой (46,8%), Львовской (45,6%), Ровенской и Хмельницкой (45,2%), а также в Ивано-Франковской (40,8%) областях.
Аналитики отмечают: столь большое расхождение возникает из-за принципиально разных методов и источников сбора данных.
ЛУН анализирует цены на новые объявления и зарплаты с work.ua в областных центрах, тогда как Госстат учитывает старые «легальные» договоры, официальные зарплаты и данные по всей области.
Напомним, ко второму чтению готовится законопроект № 12377, предусматривающий введение более прозрачных правил на рынке аренды жилья.
В частности, предлагается сделать обязательную регистрацию договоров аренды в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество.
Регистрацию можно будет осуществить через ЦПАУ или нотариуса. Стоимость процедуры оценивается примерно в 3 тысячи гривен.
