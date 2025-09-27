0 800 307 555
Какой процент зарплаты украинцы тратят на аренду однокомнатного жилья (инфографика)

Какой процент зарплаты украинцы тратят на аренду однокомнатного жилья (инфографика)
Почти во всех регионах Украины растет доля средней зарплаты, которую тратят на жилье. Быстрее всего индекс аренды увеличился в Одессе и Тернополе — на 16% и 14% за полгода соответственно.
Об этом свидетельствует исследование «ЛУН».

В каких городах аренда «съест» почти весь заработок

Наибольший процент средней зарплаты идет на аренду 1-комнатной квартиры в Ужгороде — 84%.
Дале следуют Луцк и Ивано-Франковск, где на аренду тратится 73% и 72% ежемесячного местного заработка соответственно.

На четвертой строчке — Львов, в котором бюджет на аренду 1-комнатной съедает 70% ежемесячного заработка.
На пятом месте — Киев. За полгода индекс доступности аренды в столице ухудшился на 7% и достиг 67%.
Где арендовать жилье дешевле всего

Самое низкое соотношение стоимости аренды к зарплате наблюдается в восточных и некоторых южных регионах страны.
Харьков — абсолютный лидер по доступности: на жилье идет только 18% зарплаты.
Менее трети заработка тратят на аренду в Запорожье (27%) и Николаеве (31%).
В то же время аналитики отмечают, по данным Госстата, на аренду 1-комнатной квартиры в целом по Украине тратится до 30% заработка, а в Киеве только 24%.
Меньше всего — в прифронтовых регионах:
  • Херсонская обл. — 13,8%;
  • Запорожская обл. — 15,1%;
  • Николаевская обл. — 16,7%;
  • Харьковская обл. — 18%.
Больше всего — в Закарпатской (53,6%), Черновицкой (46,8%), Львовской (45,6%), Ровенской и Хмельницкой (45,2%), а также в Ивано-Франковской (40,8%) областях.
Аналитики отмечают: столь большое расхождение возникает из-за принципиально разных методов и источников сбора данных.
ЛУН анализирует цены на новые объявления и зарплаты с work.ua в областных центрах, тогда как Госстат учитывает старые «легальные» договоры, официальные зарплаты и данные по всей области.
Напомним, ко второму чтению готовится законопроект № 12377, предусматривающий введение более прозрачных правил на рынке аренды жилья.
В частности, предлагается сделать обязательную регистрацию договоров аренды в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество.
Регистрацию можно будет осуществить через ЦПАУ или нотариуса. Стоимость процедуры оценивается примерно в 3 тысячи гривен.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
