Цены на аренду квартир в Киеве снова выросли: какие районы в наибольшем спросе
Арендный рынок Киева постоянно меняется под влиянием экономических и социальных факторов. Если раньше в центре были самыми желанными апартаменты бизнес-класса, то сегодня тренды сместились в сторону практичности, доступности и комфорта для жизни во время войны. Это отражается в структуре спроса на квартиры.
По словам Ирины Седляр, эксперта по недвижимости, в сентябре цены на аренду квартир в Киеве выросли на 10−20%.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
«Я связываю это с тем, что начинается учебный год и в Киев приезжают многие студенты, переселенцы, также этот период считается бизнес-сезоном — спрос действительно есть. И то, что я заметила лично: владельцы квартир, с которыми я сотрудничаю уже не один год, обычно консультируются со мной, нужно ли поднять арендную плату арендаторам», — отмечает эксперт.
Наибольшим спросом пользуются центральные районы столицы, где в сентябре 2025 года аренда однокомнатной квартиры с ремонтом составляет:
- Печерский район — 28−35 тыс. грн;
- Шевченковский район — 25−30 тыс. грн;
- Голосеевский район — 20−25 тыс. грн.
В то же время Ирина Седляр подчеркивает, что сегодня арендаторы все меньше ориентируются только на район. Ключевыми становятся характеристики безопасности: на нижних этажах в домах с укрытиями или подземными паркингами квартиры кажутся дороже, чем в старом фонде без таких преимуществ.
Более подробно о рыночной динамике рассказывает Галина Пархомюк, владелица агентства недвижимости Княжий Дом.
«Мы почувствовали оживление в конце августа — начале сентября. Снимали студенты, переезжали семьи с детьми, которые уже определились со школой. Ощущался рост цен примерно на 20%. Наибольший спрос — это квартиры с хорошей инфраструктурой рядом с метро», — отмечает она.
Однако, по ее словам, рынок неоднородный. Например, в спальных районах — Троещина, Деснянский район — цены практически не выросли, а вот на Лукьяновке из-за постоянных ракетно-дроновых атак и прилетов спрос упал. Как следствие, цены пошли вниз.
«Лукьяновку обычно не хотят арендовать: квартиры месяцами стоят свободными даже с пониженной ценой. На Соломенке определенный спрос есть, но роста цен мы там не видим», — объясняет Пархомюк.
Владелец агентства недвижимости Княжий Дом отметила, что столичный рынок также отреагировал на постановление правительства, которое вступило в силу 28 августа и позволило части молодых мужчин выезжать за границу. Часть квартир, в которых проживали арендаторы 20−22 лет, освободилась, что имело обратный эффект и несколько сбалансировало повышенный спрос в сентябре.
Детальнее о факторах, влияющих на рынок аренды в столице, читайте в статье по ссылке.
Поделиться новостью
Также по теме
Цены на аренду квартир в Киеве снова выросли: какие районы в наибольшем спросе
В новостройках будут выделять квартиры для семей, потерявших жилье из-за войны
Как будут меняться цены на рынке первичной недвижимости
Какие цены на недвижимость в Одессе
Польша изменяет правила краткосрочной аренды
Прогноз цены на жилье: что говорят эксперты