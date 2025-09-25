Где искать квартиру в Германии: все нюансы Сегодня 17:00 — Недвижимость

Где искать квартиру в Германии: все нюансы

В Германии законодательство в большей степени ориентировано на защиту прав арендаторов, поэтому арендодатели очень тщательно выбирают, кому сдавать свое жилье, пишет visitukrainе.

Краткосрочная аренда на один месяц практически невозможна — безусловное предпочтение отдается долгосрочной аренде.

Стоимость аренды состоит из двух частей: ежемесячной платы за аренду (Kaltmiete) и предоплаты за коммунальные услуги (Nebenkosten).

Что требуется

Большинство арендодателей требуют депозит, который равен стоимости 3 месяцев аренды, он хранится на специальном счете.

Этот депозит служит «страховкой» от возможных повреждений имущества. Арендаторы также должны сообщать о своем решении съехать за три месяца до запланированной даты выезда.

Если этого не сделать, придется продолжать оплачивать арендную плату и коммунальные услуги за этот период, даже если квартира уже пуста.

Как украинцам самостоятельно арендовать жилье в Германии?

Для аренды квартиры в Германии необходимо предоставить расчет зарплаты за последние 3−6 месяцев. Важно, чтобы это было официальное трудоустройство на территории Германии. Сумма аренды не может превышать треть совокупного дохода.

Если размера заработной платы не хватает для аренды жилья, можно взять поручителя, выступающего так называемым гарантом при оформлении договора аренды.

Если вы получаете социальное пособие от государства, выплаты по безработице или другие льготы, следует заранее получить Wohnberechtigungsschein или подтверждение получения дотации от государства Wohngeld. В таком случае гарантом будут выступать государственные учреждения (Jobcenter, Sozialamt, Wohnungsamt и т. п. ).

Популярные платформы для аренды жилья в Германии

У каждого города Германии есть собственные фирмы, которые помогают украинцам с арендой жилья. Фактически, новый город = новая фирма/несколько фирм. При этом украинцы, получающие социальные выплаты, должны обратиться в специальный центр труда, а трудоустроенные мигранты могут арендовать жилье самостоятельно.

Лица, которым предусмотрено социальное пособие, должны получить в центре труда специальный документ, где указана квадратура помещения, его стоимость и т. д.

Сейчас актуальна такая квадратура:

— для 1 человека — 50 кв.м.;

— для 2 человек — 65 кв.м.;

— для 3 человек — 80 кв.м.;

— для 4 человек — 95 кв.м.;

— для семей более 5 человек — + 15 кв.м. на каждого человека.

Если же вы можете заключить договор с арендодателем без посредника, вы можете воспользоваться следующими сайтами:

1. Wohnungsboerse.net . На этой платформе можно создать свой профиль с описанием желаемого жилья. Также в профиле следует указать наличие детей, животных, семейный статус, особые условия;

2. Immobilienscout24.de . Популярный сайт для поиска квартир. Также можно создать свой профиль, и арендодатели будут самостоятельно предлагать вам варианты. Можно установить фильтры по стоимости, площади или количеству комнат, что сделает поиск жилья еще более удобным;

3. Immowelt.de . Популярная платформа для поиска квартир или домов в небольших городках ФРГ без комиссии риэлторов;

4. Immonet.de . На этом сайте можно рассчитать ориентировочную стоимость жилья в специальном калькуляторе, а также просматривать видеоэкскурсии по домам и изучать отзывы предыдущих арендаторов;

5. Wg-gesucht.de . Один из самых больших сервисов для поиска жилья в Германии. Вы можете найти квартиру и написать запрос на поиск жилья со всеми необходимыми характеристиками;

6. Tempoflat.de . На этой платформе удобно искать жилое жилье в больших городах Германии благодаря наличию интерактивной карты для поиска предложений поблизости;

7. Unterkunft-ukraine.de . Предназначен для поиска временного бесплатного жилья для украинских беженцев;

8. Wunderflats . Сервис для поиска временного жилья для переселенцев из Украины представлены как бесплатные, так и платные предложения;

9. Nena-apartments.de . Эта платформа предназначена для аренды жилья в хостеле с собственной мини-кухней, бесплатным интернетом, полотенцами и постельным бельем;

10. Help.tasso . Очень удобная платформа для арендаторов с домашними питомцами. На сайте можно заполнить анкету о себе и своих животных, а затем арендодатели самостоятельно свяжутся с вами.

Важные нюансы

1. Существуют фирмы, которые предлагают услуги поиска жилья только в автономном режиме — без связи с клиентами в интернете. Такие компании функционируют полностью официально — не бойтесь с ними сотрудничать.

2. Объявления о сдаче квартиры в аренду дополнительно ищите еще и в местных печатных СМИ — газеты продаются на вокзалах и киосках Toto-Lotto.

3. Если вы ищете квартиру онлайн, рекомендуем сохранить критерии поиска на сайте и проверять аккаунт несколько раз в день. Увидели предложение — немедленно реагируйте. Бывают случаи, когда она доступна не более нескольких часов.

3. Внимательно ознакомьтесь с объявлением — в отличие от Украины компании довольно часто сдают в аренду не меблированные квартиры.

