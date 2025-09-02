Почему Германия возвращается к строительству панельных домов — Finance.ua

Почему Германия возвращается к строительству панельных домов Сегодня 19:00 — Недвижимость

Почему Германия возвращается к строительству панельных домов

Столкнувшись с нехваткой примерно 1,9 миллиона доступных домов, в Германии выдвинули стандартизацию строительства как необходимое условие для выполнения своего обещания сократить среднюю стоимость строительства новых домов вдвое.

Новое министерство жилищного хозяйства Верена Губерц считает, что строительство панелек поможет заполнить этот пробел.

Об этом пишет Bloomberg CityLab

Читайте также Каким доходом нужно располагать, чтобы купить жилье в Германии

Пример

Жилой комплекс, который будет содержать 194 единицы крайне необходимого жилья, строится из сборных элементов — заводских стен и других модульных элементов, которые доставляются на строительную площадку грузовиками, что сокращает затраты и сроки строительства.

Это метод, который, по словам новоназначенного министра жилищно-коммунального хозяйства Германии Верены Губерц, является ключом к решению преследующего города Германии жилищного кризиса.

Читайте также Как купить жилье в Германии: условия ипотеки и какие расходы

Сборные конструкции кажутся очевидным решением для сокращения затрат и времени строительства, а модульное строительство используется для разных типов построек по всему миру, от США до Японии и от Швеции до Южной Африки.

Благодаря тому, что строительные элементы производятся на заводах, а затем отправляются на сборку, стандартизация может быть дешевле и быстрее, чем строительство домов на заказ с нуля.

Отрасль все еще пытается добиться успеха в больших масштабах. Лишь несколько немецких фирм способны производить строительные детали в необходимых количествах, а модульное строительство требует развития сложной сети для поставок материалов и управления логистикой.

Ранее мы писали , что украинцы, получившие статус беженца или имеющие временное разрешение на проживание в Германии, имеют право обращаться за ипотечными ссудами. Банки оценивают финансовую способность клиента, его кредитную историю и продолжительность легального пребывания в стране.

Стабильный доход. Банки требуют подтверждения регулярного дохода, позволяющего покрывать выплаты по кредиту.

Кредитная история. Открытый счет в немецком банке и наличие регулярных транзакций может помочь создать положительную кредитную историю.

Первоначальный взнос. Большинство банков требует от иностранцев взнос 20−50% от стоимости жилья.

Долгосрочный вид на жительство. Для получения крупных кредитов может потребоваться вид на постоянное проживание, но это зависит от каждого конкретного банка.

Для получения ипотеки украинцам обычно необходимо соблюдение следующих условий:

регулярный ежемесячный доход на уровне не менее 3 тыс. евро;

официальное трудоустройство в компании, зарегистрированной в Германии, с продолжительностью работы не менее трех месяцев;

разрешение на постоянное проживание в стране или гражданство ЕС;

отсутствие просроченных обязательств;

соответствие возрастному диапазону от 21 до 65 лет.

В то же время в стране существуют и льготные программы для приобретения недвижимости. Например, помощь могут получить семьи с несовершеннолетними детьми по программе Baukindergeld.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.