Как будут меняться цены на рынке первичной недвижимости

С начала 2025 года на первичном рынке цены в гривне выросли в среднем в диапазоне 15−20%, и это не предел. Стоимость квадратного метра будет и дальше увеличиваться в рамках роста себестоимости.

Об этом в комментарии для Delo.ua сообщила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Цены на первичном рынке жилья продолжают расти. С начала года квадратный метр подорожал не менее чем на 15%, в ликвидных комплексах с более высоким уровнем темпа строительства и продаж рост цен достиг 18−20%.

В первую очередь это происходит из-за роста себестоимости строительства, а именно роста цен на строительные материалы.

«Цены на строительные материалы растут по ряду причин: изменения логистической цепочки, ее удорожание, релокация производства и налаживание новых, потеря определенных производственных мощностей. Особенно это касается стекла, и есть проблема с бетоном — этот материал удовлетворяет лишь 65% потребностей по стране», — говорит Виктория Берещак.

Кроме проблем со строительными материалами, существует кадровый голод в строительстве. Проблема с квалифицированными работниками отрасли возникла из-за того, что большинство служит в армии или уехало за границу.

Эксперт предупреждает, что стоимость квадратного метра и дальше будет расти в пределах корреляции с ростом себестоимости.

«При этом надо понимать: девелоперы „съедают“ свою маржу. У них ограниченный спрос, и он сковывает им руки. Они не могут поставить реальный рост более 15%», — отмечает Виктория Берещак.

Годовой рост квадратного метра в среднем может составлять до 20%. «Суммарно за год, не больше. Соответственно за полгода это 10−12%, но это не значит, что 20% делится пополам. Это может быть, например, за первое полугодие 5%, а за второе 15%», — констатирует Виктория Берещак.

При этом ситуация очень зависима от событий на геополитической арене и поведения покупателя, поэтому точные колебания цен спрогнозировать трудно.

увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 2 млн 965,2 тыс. кв. м. Как сообщает Государственная служба статистики, общая площадь жилых домов, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), по итогам января-июня 2025 годагода — до 2 млн 965,2 тыс. кв. м.

Больше всего нового жилья в первом полугодии заявлено в Киевской области: общая площадь нового строительства жилья составила 904,9 тыс. кв. м (15,5 тыс. квартир), что в 2,3 раза превышает показатель первой половины прошлого года.

Существенные объемы нового жилья в указанный отчетный период задекларированы:

во Львовской области — 540,7 тыс. кв. м (6,9 тыс. квартир), что на 65% больше показателей первого полугодия 2024 года.

в Ивано-Франковской — 234,6 тыс. кв. м (+8%, 3,8 тыс. квартир),

Закарпатской — 159,3 тыс. кв. м (+11%, 2,4 тыс. квартир).

