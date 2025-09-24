Какие цены на недвижимость в Одессе Сегодня 10:02 — Недвижимость

Какие цены на недвижимость в Одессе

В 2025 году цены на жилье в Одессе продолжают расти. Специалисты объясняют это дефицитом квартир, подорожанием стройматериалов и стабильным спросом, в частности, благодаря государственным программам.

О ситуации на рынке недвижимости и актуальных ценах рассказали эксперты в комментарии Общественному

Больше всего подорожали новостройки, в то время как стоимость вторичного жилья колеблется в зависимости от ситуации.

По словам директора агентства недвижимости Яны Васильевой, рынок жилья в Одессе пережил самый тяжелый период в 2022 году.

«Наибольший спад цены был именно тогда. 2023 год немного выровнял ситуацию по спросу. За это время в город приехало много переселенцев, и именно они частично стабилизировали рынок. Также начала действовать государственная программа „єОселя“, которая тоже оживила куплю-продажу», — объясняет эксперт.

Первичный рынок

В 2025 году квартиры в новостройках подорожали больше всего. Это связано с дефицитом рабочей силы, ростом цен на стройматериалы и выкупом большинства квартир по госпрограмме в 2023—2024 годах.

Цены на новостройки в Одессе в 2025 году:

Приморский район — от 1 200 до 1 600 $/м².

Киевский и Пересыпский районы — от 950 до 1 500 $/м².

«Если в 2022 году в Приморском районе можно было купить квартиру от застройщика за 950 долларов за квадратный метр, то сейчас цена — от 1 200 до 1 300. В некоторых домах еще выше», — уточняет эксперт.

Наиболее популярными остаются жилые комплексы у моря — в Аркадии и на Большом Фонтане.

Квартиры здесь покупают для проживания и инвестиций. Новые ЖК застройщики проектируют уже с бомбоубежищами или подземными паркингами.

Вторичный рынок

Цены на вторичный рынок ниже, но сильнее реагируют на обстрелы. В периоды обострений они падают на 5−10 тысяч долларов.

«В центре ценник очень разный: от 650 до 2 000 долларов за квадратный метр. Все зависит от состояния дома, ремонта и этажа», — говорит Яна Васильева.

Цены на вторичное жилье:

Однокомнатная в хрущевке (Приморский район) — от 45 тыс. $ (≈950 $/м²),

Хаджибейский район — от 40 тыс. $ за однокомнатную,

Киевский и Пересыпский районы (9−16-этажки) — от 36 тыс. $ Черемушки — около 40 тыс. $ за однокомнатную в пригодном состоянии.

Отдельным спросом пользуются и так называемые «сталинки» в центре Одессы. Покупатели ценят их за толстые стены и считают более безопасными во время войны.

В зависимости от площади и ремонта цены колеблются от 33 до 57 тысяч долларов. Молодые пары до сих пор выбирают квартиры на Черемушках или в панельках советского периода, часто — по программе «єВідновлення».

«На Черемушках однокомнатную квартиру в нормальном состоянии можно купить примерно за 40 тысяч. Все зависит от этажа и ремонта. Например, небольшую „однушку“ на первом этаже я видела даже за 33 тысячи», — добавляет эксперт.

Справка Finance.ua:

Эксперты разделились на два лагеря по прогнозам изменения цены на жилье. Одна часть убеждена, что «будет только дорожать», другие — не видят для этого оснований.

Как сообщает Государственная Налоговая служба, владельцы недвижимости уплатили в этом году на 22% больше налога на недвижимость, чем за январь-август прошлого года.

По состоянию на 13 сентября цена за квадратный метр во Львове составляет 57 тыс. 620 грн. Цены немного просели, для сравнения в июне 2025 года цена была 60 тыс. грн за квадратный метр. Подробно смотрите в инфографике.

