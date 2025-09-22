Уплата налога на недвижимость выросла почти на 22%: сколько заплатили украинцы Сегодня 16:03 — Недвижимость

Уплата налога на недвижимость выросла почти на 22%: сколько заплатили украинцы

на 22% больше налога на недвижимость, чем за январь — август прошлого года. Как сообщает Государственная Налоговая служба, владельцы недвижимости уплатили в этом году, чем за январь — август прошлого года.

В местные бюджеты было перечислено почти 8,7 млрд грн, что больше на 1,6 млрд грн соответствующего показателя 2024 года.

Лидеры по уплате:

Киев — 1,74 млрд грн,

Киевская область — 0,86 млрд грн,

Днепропетровская область — 0,84 млрд грн,

Одесская область — 0,83 млрд гривен.

Всего за январь-август налог на недвижимость платили 740 тыс. плательщиков.

Как вычислить

В 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год. Чтобы самостоятельно определить сумму для оплаты, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на вебпортале ГНС.

Налог на недвижимость платят физические лица — владельцы:

— квартир площадью более 60 кв. м;

— зданий площадью более 120 кв. м;

— других разных типов жилья, в том числе их долей, более 180 кв. метров.

Просмотреть сформированные налоговые сообщения-решения можно в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением « Моя налоговая ».

Напомним, общая площадь жилых домов, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), по итогам января-июня 2025 года увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 2 млн 965,2 тыс. кв. м. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным статведомства, в январе-июне 2025 года общая площадь нового строительства многоквартирных домов выросла на 45,8% в прошлом году — до 2,86 млн кв. м. Количество заявленных на старте строительства квартир в многоквартирных домах увеличилось на 51,5% и составило 33 тыс.

