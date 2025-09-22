Выплата на восстановление уничтоженного жилья: как получить и что нужно (инфографика) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Выплата на восстановление уничтоженного жилья: как получить и что нужно (инфографика)

Третий этап программы «єВідновлення» для людей, чьи частные дома были уничтожены и которые выбрали компенсацию для восстановления на собственном земельном участке, уже стартовал.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Теперь можно подать финальный отчет о завершении строительства, сообщить о принятии жилья в эксплуатацию и подтвердить целевое использование средств. Это завершающий этап услуги.

Кто может получить выплату

Денежная выплата доступна для людей, у которых был уничтожен частный жилой дом и которые хотят построить новый на собственном земельном участке в более безопасном регионе.

Подать финальный отчет могут люди, уже получившие помощь на предыдущих этапах.

Как подать финальный отчет о строительстве

1 шаг: Подать декларацию или получить сертификат готовности к эксплуатации

документ подает только заказчик строительства,

через портал «Дія» или в ЦПАУ.

2 шаг: Подать «Уведомление (отчет) о завершении строительства»

не позднее 30 рабочих дней со дня завершения строительства,

через приложение «Дія»,

прикрепить подтверждающие документы (акты выполненных работ/чеки) и фото дома,

отправить отчет.

«Дія» автоматически проверит поданные документы (декларацию и сертификат), вид строительства (должно быть «новое строительство») и наличие технической инвентаризации. В случае ошибок заявитель получит разъяснения и рекомендации для их исправления. При успешной проверке данные автоматически поступают в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

3 шаг: Финальная верификация.

После того как человек подал уведомление (отчет) о завершении строительства через приложение «Дія», проверка проходит по двум сценариям:

Сценарий, А — выборочная проверка

Ежемесячно, 1 числа, система автоматически отбирает для проверки не менее 10% уведомлений о завершении строительства в каждой общине, поданных в предыдущем месяце

Если вы попали в выборку, вашу заявку передают комиссии для выездной проверки: комиссия осмотрит дом, сверит документы и зафиксирует факт завершенного строительства.

Если не попали в выборку — статус автоматически меняется на «Строительство завершено», дополнительных действий не требуется — участие в программе считается завершенным.

Сценарий Б — обязательная проверка через 18 месяцев

Если с даты второй выплаты прошло 18 месяцев, а уведомление о завершении строительства не подано, система автоматически инициирует обязательную выездную проверку комиссией.

В случае установления комиссией нецелевого использования средств компенсации получатель должен вернуть их в полном объеме государству.

Ранее писали , что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины готовит совместный проект с Банком развития Совета Европы (БРСЕ) по предоставлению финансовой помощи для проведения капитальных ремонтов поврежденных многоквартирных домов.

Отмечается, что целевой группой капитальных ремонтов являются жилые объекты, которые во время вооруженной агрессии рф получили средние и значительные разрушения.

