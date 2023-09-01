Восстановление жилья: Минвосстановления будет сотрудничать с Банком развития Совета Европы — Finance.ua

Восстановление жилья: Минвосстановления будет сотрудничать с Банком развития Совета Европы Сегодня 19:12

Восстановление жилья: Минвосстановления будет сотрудничать с Банком развития Совета Европы

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины готовит совместный проект с Банком развития Совета Европы (БРСЕ) по предоставлению финансовой помощи для проведения капитальных ремонтов поврежденных многоквартирных домов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Фейсбуке.

«Несколько недель назад начали работать комиссии органов местного самоуправления по компенсациям за уничтоженное жилье. Следующий этап — денежная помощь на восстановление жилья со значительными разрушениями. Вместе с БРРЭ рассматриваем возможность совместной реализации проекта в восстановлении именно многоквартирных жилых домов, учитывая широкую экспертизу Банка», — рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Отмечается, что целевой группой капитальных ремонтов являются жилые объекты, которые во время вооруженной агрессии рф получили средние и значительные разрушения. По данным министерства, в целом за период полномасштабного вторжения было повреждено или полностью разрушено более 23 тысяч многоквартирных домов по всей территории Украины. Сейчас средний или значительный уровень разрушений документально подтвержден в 865 многоквартирных домах, а значит, они могут попасть в программу по проведению ремонтных работ.

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Дополнительным компонентом совместного проекта с Банком развития Совета Европы могут стать компенсации за уничтоженное недвижимое имущество. По состоянию на 31 августа 2023 года подано более 24 460 заявлений на получение компенсаций для приобретения новой квартиры или дома.

В Минвосстановления напоминают, что с первого дня российской вооруженной агрессии против Украины Банк развития Совета Европы присоединился к практической помощи пострадавшим от вооруженной агрессии рф. В частности, БРРЭ выделил из своего Фонда мигрантов и беженцев более 5 млн евро для поддержки перемещенных лиц из Украины в странах-членах Совета Европы.

Укрінформ По материалам:

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