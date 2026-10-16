Как получить до $100 тыс. на разработку технологического решения для государства
Какие проекты ищут
- анализ спутниковых снимков для фиксации разрушений и планирования восстановления;
- технологии инклюзивного доступа к публичным услугам и информации;
- цифровые инструменты для защиты объектов культурного наследия;
- решение на основе искусственного интеллекта для антикоррупционного анализа.
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