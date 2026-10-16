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Как получить до $100 тыс. на разработку технологического решения для государства

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Украинские и международные технологические компании могут получить до $100 тысяч на разработку и масштабирование цифровых решений для государства.
Об этом сообщает Минцифры.
Речь идет о программе GovTech Lab Ukrain, которая приглашает команды, готовые работать над актуальными государственными вызовами вместе с госучреждениями.

Какие проекты ищут

Участники смогут опробовать свои разработки в сотрудничестве с государственными учреждениями. Приоритетные направления программы:
  • анализ спутниковых снимков для фиксации разрушений и планирования восстановления;
  • технологии инклюзивного доступа к публичным услугам и информации;
  • цифровые инструменты для защиты объектов культурного наследия;
  • решение на основе искусственного интеллекта для антикоррупционного анализа.
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Отобранные участники смогут пилотировать свои разработки вместе с госучреждениями и получить до 100 тысяч долларов на их масштабирование.
Подать заявку можно до 16 ноября.
Программа открытых инноваций в сфере государственных технологий GovTech Lab Ukraine (#GovTechLabUA) реализует Global Government Technology Centre Kyiv при содействии Министерства цифровой трансформации Украины и World Economic Forum и при поддержке Швейцарии в рамках Программы EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа.
По материалам:
Finance.ua
БизнесЦифровизацияТехнологии
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