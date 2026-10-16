Как получить до $100 тыс. на разработку технологического решения для государства

Украинские и международные технологические компании могут получить до $100 тысяч на разработку и масштабирование цифровых решений для государства.

Об этом сообщает Минцифры.

Речь идет о программе GovTech Lab Ukrain, которая приглашает команды, готовые работать над актуальными государственными вызовами вместе с госучреждениями.

Какие проекты ищут

Участники смогут опробовать свои разработки в сотрудничестве с государственными учреждениями. Приоритетные направления программы:

анализ спутниковых снимков для фиксации разрушений и планирования восстановления;

технологии инклюзивного доступа к публичным услугам и информации;

цифровые инструменты для защиты объектов культурного наследия;

решение на основе искусственного интеллекта для антикоррупционного анализа.

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Отобранные участники смогут пилотировать свои разработки вместе с госучреждениями и получить до 100 тысяч долларов на их масштабирование.

Подать заявку можно до 16 ноября.