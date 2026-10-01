Чтобы предложить отремонтировать дорогу, поддержать местную инициативу или высказать свое мнение чиновникам, больше не обязательно собирать бумажные подписи и ходить по учреждениям. Правительство запускаетэкспериментальный сервис єДумка на портале «Дія».
Сервис должен стать онлайн-каналом для общения жителей с местными властями и военными администрациями. Через него люди смогут подавать собственные предложения, поддерживать инициативы других и участвовать в опросах.
Что можно будет делать через єДумку
Пользователи смогут:
подавать предложения по вопросам местного значения и следить за их рассмотрением;
пересматривать и обсуждать инициативы других жителей;