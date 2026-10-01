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В Дії запускают єДумку — что это такое

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Портал Дія
Портал Дія
Чтобы предложить отремонтировать дорогу, поддержать местную инициативу или высказать свое мнение чиновникам, больше не обязательно собирать бумажные подписи и ходить по учреждениям. Правительство запускает экспериментальный сервис єДумка на портале «Дія».
Сервис должен стать онлайн-каналом для общения жителей с местными властями и военными администрациями. Через него люди смогут подавать собственные предложения, поддерживать инициативы других и участвовать в опросах.

Что можно будет делать через єДумку

Пользователи смогут:
  • подавать предложения по вопросам местного значения и следить за их рассмотрением;
  • пересматривать и обсуждать инициативы других жителей;
  • поддерживать предложения других людей;
  • оценивать официальные ответы должностных лиц;
  • участвовать в опросах от местных властей.
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Для местных властей сервис должен стать способом быстрее получать обратную связь от жителей, проводить опросы и определять, какие проблемы пользуются наибольшей поддержкой среди населения.

Кто сможет влиять на решение общины

Важная особенность єДумки — влиять на жизнь общины смогут не только люди, официально зарегистрированные на ее территории.
Система будет автоматически проверять связь пользователя с общиной по данным государственных реестров. Право пользоваться сервисом получат люди, имеющие:
  • задекларированное место жительства;
  • статус ВПЛ;
  • недвижимость в общине;
  • уплачивают местные налоги;
  • учатся очно в местных учебных заведениях.
То есть подтверждать свою связь с общиной бумажными справками не нужно.

Где и когда заработает сервис

Эксперимент с єДумкой рассчитан на два года. Полностью реализовать функционал сервиса планируют в течение следующих шести месяцев.
Сначала єДумка полноценно заработает в Винницкой, Волынской, Запорожской, Тернопольской и Харьковской областях.
Другие органы местного самоуправления и военные администрации также смогут присоединиться к проекту, но на добровольной основе.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДияЦифровизацияГосударственные услуги
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