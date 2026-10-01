Чтобы предложить отремонтировать дорогу, поддержать местную инициативу или высказать свое мнение чиновникам, больше не обязательно собирать бумажные подписи и ходить по учреждениям. Правительство запускает экспериментальный сервис єДумка на портале «Дія».

Сервис должен стать онлайн-каналом для общения жителей с местными властями и военными администрациями. Через него люди смогут подавать собственные предложения, поддерживать инициативы других и участвовать в опросах.

Что можно будет делать через єДумку

Пользователи смогут:

подавать предложения по вопросам местного значения и следить за их рассмотрением;

пересматривать и обсуждать инициативы других жителей;

поддерживать предложения других людей;

оценивать официальные ответы должностных лиц;

участвовать в опросах от местных властей.

Для местных властей сервис должен стать способом быстрее получать обратную связь от жителей, проводить опросы и определять, какие проблемы пользуются наибольшей поддержкой среди населения.

Кто сможет влиять на решение общины

Важная особенность єДумки — влиять на жизнь общины смогут не только люди, официально зарегистрированные на ее территории.

Система будет автоматически проверять связь пользователя с общиной по данным государственных реестров. Право пользоваться сервисом получат люди, имеющие:

задекларированное место жительства;

статус ВПЛ;

недвижимость в общине;

уплачивают местные налоги;

учатся очно в местных учебных заведениях.

То есть подтверждать свою связь с общиной бумажными справками не нужно.

Где и когда заработает сервис

Эксперимент с єДумкой рассчитан на два года. Полностью реализовать функционал сервиса планируют в течение следующих шести месяцев.

Сначала єДумка полноценно заработает в Винницкой, Волынской, Запорожской, Тернопольской и Харьковской областях.