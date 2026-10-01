Какой кроссовер выбрать новичку: названы ТОП-5 моделей 2026 года

Выбор первого автомобиля — это не только вопрос цены или внешнего вида. Для начинающих водителей особенно важны безопасность, помощь во время вождения и надежность автомобиля.

среди новых авто, представленных на рынке в 2026 году. Аналитическая платформа для оценки и сравнения автомобилей MotiveGrid , которую создали бывшие инженеры Tesla, определила лучшие компактные кроссоверы для начинающих водителей

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Об этом пишет «Укравтопром».

Какие автомобили попали в отбор

При формировании списка учитывались три основных требования:

высокий уровень безопасности при ДТП;

наличие штатных систем помощи водителю;

проверенный и надежный силовой агрегат.

Также к рассмотрению принимали только модели стоимостью до $35 тыс.

После первоначального отбора автомобили ранжировались по методике MotiveGrid. Она учитывает стоимость владения, силовой агрегат, безопасность, системы помощи водителю и удобство автомобиля в повседневном использовании.

Какие кроссоверы вошли в ТОП-5

В пятерку лучших моделей для начинающих водителей вошли:

Toyota RAV4 Honda CR-V Kia Sportage Hyundai Tucson Hyundai IONIQ 5