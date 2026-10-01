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Какой кроссовер выбрать новичку: названы ТОП-5 моделей 2026 года

Технологии&Авто
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Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Выбор первого автомобиля — это не только вопрос цены или внешнего вида. Для начинающих водителей особенно важны безопасность, помощь во время вождения и надежность автомобиля.
Аналитическая платформа для оценки и сравнения автомобилей MotiveGrid, которую создали бывшие инженеры Tesla, определила лучшие компактные кроссоверы для начинающих водителей среди новых авто, представленных на рынке в 2026 году.
Об этом пишет «Укравтопром».

Какие автомобили попали в отбор

При формировании списка учитывались три основных требования:
  • высокий уровень безопасности при ДТП;
  • наличие штатных систем помощи водителю;
  • проверенный и надежный силовой агрегат.
Также к рассмотрению принимали только модели стоимостью до $35 тыс.
После первоначального отбора автомобили ранжировались по методике MotiveGrid. Она учитывает стоимость владения, силовой агрегат, безопасность, системы помощи водителю и удобство автомобиля в повседневном использовании.

Какие кроссоверы вошли в ТОП-5

В пятерку лучших моделей для начинающих водителей вошли:
  1. Toyota RAV4
  2. Honda CR-V
  3. Kia Sportage
  4. Hyundai Tucson
  5. Hyundai IONIQ 5
Ранее мы сообщали, что кроссоверы остаются одним из самых популярных сегментов среди подержанных автомобилей, которые покупают украинцы за рубежом. За восемь месяцев 2026 года из-за границы в Украину ввезли 154,8 тыс. легковых автомобилей, и более половины из них пришлось именно на SUV. Как модели в топе — читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоКроссоверУкравтопром
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