Каким будет новый Mitsubishi Outlander пятого поколения (фото)
Mitsubishi Outlander четвертого поколения выпускается с 2021 года, но компания планирует выпустить его преемника уже через два года. Ожидается, что новый кроссовер будет отличаться смелым дизайном и значительно усовершенствованной гибридной силовой установкой, что поможет бренду удержать свои позиции в конкурентной борьбе.
Что известно о новинке
Для Mitsubishi Outlander является подлинным двигателем продаж, особенно на рынке США. В 2025 году дилеры реализовали почти 36 000 таких автомобилей, и хотя это чуть меньше, чем годом ранее, кроссовер остается бесспорным бестселлером бренда. Обновление модели, обеспечивающей основной объем продаж бренда, всегда связано с большим риском, поэтому давление на инженеров сейчас огромно, пишет Carscoops.
Согласно сообщениям японских СМИ, экстерьер новой модели будет базироваться на прошлогоднем концепт-каре Elevance. Пропорции и габариты шоу-кара походили на габариты нынешнего кроссовера, но его стиль выглядел более футуристично.
Если эти элементы дизайна будут внедрены в серийное производство, серийный Outlander получит двухуровневые фары с характерными дневными ходовыми огнями, простирающимися вниз вдоль бампера, а также радиаторную решетку в цвет кузова.
Однако массивные боковые окна из концепт-кара точно не попадут в серийное производство — они просто непрактичны. Задняя часть, вероятно, будет украшена сплошной светодиодной полосой и задними фонарями, простирающимися вдоль задних стоек.
Однако самые интересные особенности скрыты «под капотом». Нынешняя версия подключаемого гибрида оснащена 2,4-литровым атмосферным двигателем и двумя электродвигателями, развивающими 297 сил и обеспечивающими запас хода более 100 км исключительно на электротяге. В пятом поколении количество электродвигателей может удвоиться — до четырех, по одному на каждое колесо. Это не только увеличит мощность, но и выведет систему полного привода S-AWC на совершенно новый уровень управляемости.
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