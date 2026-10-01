Каким будет новый Mitsubishi Outlander пятого поколения (фото)

Mitsubishi Outlander четвертого поколения выпускается с 2021 года, но компания планирует выпустить его преемника уже через два года. Ожидается, что новый кроссовер будет отличаться смелым дизайном и значительно усовершенствованной гибридной силовой установкой, что поможет бренду удержать свои позиции в конкурентной борьбе.

Что известно о новинке

Для Mitsubishi Outlander является подлинным двигателем продаж, особенно на рынке США. В 2025 году дилеры реализовали почти 36 000 таких автомобилей, и хотя это чуть меньше, чем годом ранее, кроссовер остается бесспорным бестселлером бренда. Обновление модели, обеспечивающей основной объем продаж бренда, всегда связано с большим риском, поэтому давление на инженеров сейчас огромно, пишет Carscoops.

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Согласно сообщениям японских СМИ, экстерьер новой модели будет базироваться на прошлогоднем концепт-каре Elevance. Пропорции и габариты шоу-кара походили на габариты нынешнего кроссовера, но его стиль выглядел более футуристично.

Визуализация нового Mitsubishi Outlander

Если эти элементы дизайна будут внедрены в серийное производство, серийный Outlander получит двухуровневые фары с характерными дневными ходовыми огнями, простирающимися вниз вдоль бампера, а также радиаторную решетку в цвет кузова.

Однако массивные боковые окна из концепт-кара точно не попадут в серийное производство — они просто непрактичны. Задняя часть, вероятно, будет украшена сплошной светодиодной полосой и задними фонарями, простирающимися вдоль задних стоек.