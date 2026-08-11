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«Дія» сама будет предлагать украинцам доступные им госуслуги — Минцифры

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«Дія» будет предлагать услуги пользователям
«Дія» будет предлагать услуги пользователям
Министерство цифровой трансформации планирует запустить в Дії проактивные госуслуги, которые будут предлагать пользователям доступные им сервисы и программы на основе имеющейся у государства информации.
Об этом в интервью ЭП рассказала глава Минцифры Оксана Ферчук.

«Дія» будет предлагать услуги пользователям

По ее словам, одним из ключевых направлений развития приложения станет переход от модели, когда пользователь сам ищет и заказывает необходимую услугу к ее проактивному предложению.
«Государство имеет определенные знания о человеке. Например, пользователь учится или имеет определенный социальный статус. На основе этого, зная наши государственные программы и услуги, мы могли бы проактивно предлагать человеку то, что ему доступно», — пояснила Ферчук.
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В Минцифре называют такой подход agentic services — ИИ-сервисами, которые могут самостоятельно выполнять часть задач вместо пользователя.
В то же время в министерстве еще определяются, как именно такие предложения будут отображаться в «Дії». По словам Ферчука, обычные пуш-уведомления могут быть навязчивыми, поэтому команда планирует протестировать различные форматы взаимодействия.
Первую услугу, которая будет работать по такому принципу, Минцифры планирует запустить до конца 2026 года.
По материалам:
Економічна Правда
Дия
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