День финансов: изменения с 1 октября, доплата к пенсии, курс доллара и цены

Четверг, 1 октября. Сегодня в Украине отмечают День защитников и защитниц — государственный праздник в честь военнослужащих и всех, кто стоит на защите нашей страны. К этому событию Национальный банк Украины выпустил серебряную памятную монету «Под покровом».





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Изменения с 1 октября

Октябрь принесет украинцам ряд изменений, которые касаются выплат, субсидий, тарифов и других повседневных вопросов. Часть нововведений вступит в силу уже с 1 октября, другие — в течение месяца. К примеру, в октябре Пенсионный фонд начинает рассчитывать жилищные субсидии на отопительный сезон 2026−2027 годов. По ссылке рассказываем поподробнее.

👛 Отметим, что в Украине жилищные субсидии получают более 2,5 млн домохозяйств. Сколько из этих заявлений ежегодно отменяют — неизвестно. При этом даже всю сумму или часть придется вернуть. В каком случае это может произойти — читайте в нашей новой статье:

Доплаты к пенсиям

В октябре части пенсионеров назначат возрастные доплаты или увеличат их размер. Это касается людей, которым исполнится 70, 75 или 80 лет, чья общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 грн. Пенсионный фонд начисляет возрастные доплаты автоматически, поэтому подавать заявление не нужно. Их размер зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет — до 300 грн;

от 75 до 79 лет — до 456 грн;

от 80 лет — до 570 грн.

Повышение минимальной зарплаты

Комитет Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов рекомендует повысить минимальную заработную плату до 12 тыс. грн с 1 января 2027 года, вместо предлагаемой 9 546 грн в проекте. Также комитет предлагает почти втрое увеличить прожиточный минимум по сравнению с показателями, заложенными в проекте государственного бюджета на 2027 год.

Кстати, средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июле 2026 составила 68,22 тыс. грн. Это на 5,6 тыс. грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Клуба белого бизнеса

Клуб белого бизнеса продолжает расширяться : в настоящее время в него входят почти 9,7 тысяч участников. За квартал их количество выросло на 455 бизнесов, или 5%. Наибольший доход среди компаний, впервые попавших в Клуб, по итогам второго квартала 2026 года имела «Выгодная покупка», сеть магазинов «Аврора» — 28,3 млрд грн.

Восстановление гражданского авиасообщения

Министр развития, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник заявил , что Украина готовится к возобновлению гражданского авиасообщения, причем полеты могут возобновиться еще до завершения войны. Государство уже разрабатывает необходимые алгоритмы и сценарии, чтобы минимизировать риски.

Проблемы с интернетом и мобильной связью

Проблемы с интернетом и мобильной связью могут стать серьезным вызовом для украинцев в случае атак на цифровую инфраструктуру. Полное отключение интернет-сетей маловероятно, поскольку данные имеют многоуровневое резервирование на зарубежных серверах. В то же время локальные перебои со связью могут длиться до 10 часов. Поэтому важно заранее позаботиться о резервных способах связи и доступе к необходимой информации.

Украинский рынок инвестиций

За последние годы к рынку ценных бумаг присоединились десятки тысяч новых инвесторов. Если в начале 2021 года в Украине было около 22 тысяч счетов в ценных бумагах, то в начале 2023 их количество достигло примерно 120 тысяч. Как отмечают эксперты, украинский рынок капитала постепенно выходит за пределы ОВГЗ. Параллельно с государственными облигациями развиваются корпоративные бумаги, инвестиционные фонды и другие инструменты.

Контроль за соцвыплатами в Германии

В Германии усилят контроль за социальными выплатами и будут бороться с организованными схемами их незаконного получения. 23 сентября правительство страны утвердило 10-шаговый план, предусматривающий, в частности, лучший обмен информацией между государственными органами, усиление ответственности работодателей и преследование организаторов мошеннических схем.

Курс доллара и цены в октябре

За сентябрь официальный доллар подорожал на 34 копейки, в то время как евро подешевел на 71 копейку. В октябре изменения могут затронуть не только курс, но и цены на продукты, технику, товары для отопления и другие покупки, рассказали эксперты

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