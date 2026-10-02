День финансов: транш от ЕС и новые сроки хранения посылок на «Новой почте»

Пятница, 2 октября. Минфин не поддержал налоговые послабления для бизнеса, «Новая почта» сократила срок бесплатного хранения посылок, а МВФ назвал условия для следующих траншей.

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Украина получила около 2,9 млрд евро от Европейского Союза в рамках восьмого регулярного платежа по программе Ukraine Facility. Часть этой суммы (около 800 млн евро) впервые поступила через механизм Ukraine Support Loan.

Как заявила представитель МВФ Джулия Козак, Международный валютный фонд работает над тем, чтобы до декабря 2026 года вынести на рассмотрение совета исполнительных директоров объединенный второй и третий пересмотры программы расширенного финансирования для Украины. Дальнейшее выделение средств будет зависеть от получения надежных гарантий финансирования потребностей государства и выполнения условий программы.

По словам народного депутата Роксоланы Подласой, государственный бюджет Украины все сильнее испытывает проблемы с поступлениями. За девять месяцев 2026 года в общий фонд без учета международных грантов поступило 1,9 трлн грн, но план не выполнили почти на 50 млрд грн. Основной причиной недопоступлений стали постоянные российские удары по бизнесу.

российские атаки на бизнес

российские атаки на склады, распределительные центры и логистическую инфраструктуру отражаются на работе девяти из десяти украинских предприятий. 7% компаний понесли прямые потери, еще 41% — косвенные из-за перебоев со снабжением и роста цен. Еще 43% испытывают реальный риск.

В то же время Министерство финансов не поддерживает предложения по налоговым послаблениям для предприятий, которые понесли убытки в результате российских обстрелов.

📦 За последние годы миллионы украинцев были вынуждены или сознательно решили изменить город: кто-то искал безопасности на западе страны, другие ехали по карьерные возможности в столицу, третьи просто желали другого ритма жизни. Главная ловушка переезда состоит в том, что большинство людей планирует бюджет, ориентируясь только на ежемесячную аренду. Finance.ua сравнил стоимость жизни в Киеве, Ужгороде, Днепре и Каменском и подготовил расчет, сколько действительно нужно иметь «на старте», чтобы переезд не превратился в финансовый стресс:

Хранение посылок на «Новой почте»

«Новая почта» сократила срок бесплатного хранения посылок в отделениях. Теперь он составляет пять дней вместо семи. Решение связано, в частности, с ситуацией безопасности. Из-за постоянных атак на гражданскую инфраструктуру компания считает, что чем меньше времени отправления находится в отделении, тем ниже риск его потери или повреждения.

Санкции против россии

Министерство иностранных дел Великобритании объявило новый пакет санкций против россии. Он предусматривает 31 новое мероприятие, направленное, в частности, против судов «теневого флота», пропагандистских и дезинформационных сетей Кремля, а также лиц, причастных к пыткам украинских гражданских.

Украина планирует расширить санкционный список еще на 20 российских олигархов после того, как Европейский Союз исключил из своего санкционного списка Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Президент Украины уже одобрил этот подход, а соответствующее решение находится в стадии оформления.

Министерство финансов США ввело санкции против сети A7, которую американские власти связывают с россией и использованием финансовых механизмов для обхода санкций Ираном. Ограничения направлены против теневой банковской инфраструктуры, которая помогает перемещать незаконные средства и скрывать финансовые операции.

Проверка счетчика

С началом отопительного сезона проверки счетчиков становятся особенно актуальными. Однако для потребителей подобная проверка может завершиться и значительными начислениями. Эксперты отмечают, что поставщики услуг рассчитывают на пассивность, юридическую неосведомленность и страх потребителей перед судебными исками, а иногда вообще запугивают сиюминутным отключением услуг, надеясь, что вы просто подпишете акт и заплатите. Как защитить свои права во время проверки — рассказываем здесь

Рынок труда оживает

Украинский рынок труда в 2026 году постепенно восстанавливается: после спада в конце прошлого года количество вакансий снова растет. В то же время, по наиболее популярным направлениям работодатели постепенно повышают зарплаты, свидетельствуют данные исследования кадрового портала Robota.ua.

Регистрация жилья через «Дію»

Подать документы на регистрацию права собственности на недвижимость можно онлайн, однако электронная процедура имеет ряд ограничений. Важно заранее проверить, подходит ли ваше имущество и документы для регистрации. Так, через «Дію» можно оформить государственную регистрацию права собственности только на недвижимость, кроме земельных участков, если это право было оформлено по законодательству до 1 января 2013 года.

Оформление карты CUKR