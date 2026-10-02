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Совет обороны Киева обсудил движение по мостам и работу метро — что решили

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«Столица в очень драматической ситуации»
«Столица в очень драматической ситуации»
Движение поездов по зеленой ветке метро по Южному мосту во время желтого уровня воздушной тревоги смогут восстановить после получения экспертного заключения о состоянии сооружения.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко по итогам заседания Совета обороны Киева.

Что нужно для возобновления движения

«Обсудили вопрос о движении зеленой ветки метро. Метрополитен готов восстановить после вчерашних атак движение метро по Южному мосту во время желтого уровня тревоги. Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктура», — написал Кличко.
Городской голова отметил, что во время заседания рассмотрели вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве и все предложения Совета обороны предоставят центральным органам власти.

В Киеве обсудили безопасность инфраструктуры

Он отметил, что «столица в очень драматической ситуации и сделать вид, что сейчас можно жить, как в мирное время уже не получится».
По его словам, россия уничтожает инфраструктуру, критическую инфраструктуру, логистику, жилье, социальные объекты Киева.
«Энергетику агрессор тоже пошел снова уничтожать. Мы всеми силами обеспечиваем жизнедеятельность города под постоянными разрушительными атаками, когда речь идет уже не о привычном комфорте, а о безопасности и выживании. Киев устоит! Но только общими усилиями тех, кто его любит, кто о нем заботится», — отметил городской голова.
Напомним, в Киеве накануне враг попал в дорожное полотно на Южном мосту. Утром 2 октября Южный мост был полностью перекрыт с обеих сторон для движения транспорта. Частично ограничили движение одной полосой по мосту Метро с левого на правый берег. На мосту Патона было полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег.
По материалам:
Укрінформ
Киев
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