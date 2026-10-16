В Украине обострился дефицит коммунальщиков: каких специалистов не хватает больше всего

В Украине усугубляется нехватка работников в коммунальной сфере. Среди основных причин — низкая привлекательность профессий, трудности с повышением зарплат, старение персонала и выезд украинцев за границу. В последние полгода возможности бронирования работников отрасли сократились на 20%, что дополнительно обострило дефицит ремонтников и других технических специалистов.

Об этом рассказал глава Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в комментарии Киев24. По его словам, кадровые проблемы коммунального хозяйства накапливались годами, а в последнее время к ним добавились новые факторы.

Больше всего работников не хватает среди рабочих и технических специальностей. Эти специалисты обслуживают инженерные сети, ремонтируют оборудование, ликвидируют аварии и обеспечивают ежедневную работу коммунальных предприятий.

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Как отмечает эксперт, без разрешения системных проблем ситуация может ухудшиться. Коммунальные предприятия не могут быстро заменить опытных специалистов, а подготовка новых работников требует времени.

Почему в Украине не хватает коммунальщиков

По словам Мирошниченко, кадровый кризис в коммунальном хозяйстве возник не внезапно. Он формировался в течение многих лет из-за проблем, которые оставались нерешенными еще до начала полномасштабного вторжения.

Эксперт назвал три основные системные причины: низкую престижность профессий, сложность повышения заработных плат и старение персонала.

Первая проблема — недостаточная привлекательность работы в коммунальной сфере. Несмотря на значимость этих профессий для функционирования городов и общин, компаниям трудно привлекать новых профессионалов, в особенности молодежь.

Отрасль нуждается в работниках с практическими навыками, техническим образованием и соответствующей квалификацией. Некоторые виды работ связаны с большими физическими нагрузками, сложными условиями труда и необходимостью быстро реагировать на аварии.

В то же время потенциальные работники могут выбирать другие отрасли, где предлагают более высокую оплату или более комфортные условия работы.

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Вторая причина — ограниченные финансовые возможности коммунальных предприятий. В отличие от многих частных компаний они не всегда могут быстро повысить зарплаты, чтобы привлечь необходимых специалистов.

Это связано с особенностями финансирования отрасли и формирования тарифов на коммунальные услуги.

«Вторая проблема — мы видим сложность повышения заработных плат. Особенно это важно в коммунальной сфере, потому что любое повышение заработных плат рано или поздно приводит к повышению тарифов», — пояснил Мирошниченко.

В то же время повышение зарплат не обязательно автоматически приводит к увеличению тарифов. Это зависит от источников финансирования конкретного предприятия и механизма установления стоимости услуг.

Третьей системной проблемой эксперт назвал старение персонала. По его наблюдениям, в коммунальном хозяйстве работает значительное количество людей от 50 лет. Следовательно, предприятия все больше зависят от опытных специалистов старшего поколения.

Еще одним фактором стало сокращение возможностей бронирования военнообязанных работников. По словам Мирошниченко, за последние шесть месяцев этот показатель в коммунальной сфере уменьшился на 20%, что существенно повлияло на кадровое обеспечение отрасли.

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Бронирование позволяет предприятиям, отвечающим установленным законодательством критериям, сохранять необходимые военнообязанные специалисты для выполнения критически важных задач.

Каких работников больше всего не хватает

По словам эксперта, самые большие сложности возникают с поиском рабочих и технических специалистов. В первую очередь речь идет о ремонтниках и специалистах, отвечающих за исправность коммунального оборудования и инженерных сетей.

Эти работники выполняют значительную часть практической работы, необходимой для стабильного функционирования предприятий. В зависимости от специфики коммунального хозяйства к таким специальностям относятся слесари, электромонтеры, сантехники, работники аварийно-ремонтных бригад, операторы оборудования и другие технические специалисты.