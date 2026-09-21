Дефицит кадров и высокие цены: с какими проблемами сталкивается украинский бизнес в 2026 году Сегодня 10:01 Бизнесмен

Украинский бизнес продолжает работать, несмотря на войну, однако практически каждая компания сталкивается с проблемами. Всего 0,3% опрошенных предприятий заявили, что не испытывают никаких трудностей в работе.

Об этом говорится в результатах исследования Совета бизнес-омбудсмена

Самым острым вызовом остается нехватка работников — о ней сообщили 70,8% предприятий. В то же время, бизнес сталкивается не только с кадровым дефицитом, но и с ростом затрат, проблемами со сбытом, логистикой и безопасностью.

Какие проблемы больше всего мешают бизнесу

Чаще всего предприятия называли следующие препятствия:

70,8% - нехватка рабочей силы;

48,7% - рост цен на сырье и ресурсы;

34,2% - сокращение рынков сбыта;

32,9% - логистические ограничения;

28,2% - энергетические проблемы;

24,8% - риски безопасности.

Читайте также 94% бизнеса в Украине не застрахованы от военных рисков

Война также значительно изменила условия работы компаний. Наибольшее ее влияние проявилось в потере персонала, перебоях с электроснабжением, падении спроса и логистических трудностях. Только 1,7% предприятий заявили, что полномасштабная война не повлияла на их деятельность.

Создано с помощью ИИ

Почему бизнес не доверяет системе защиты прав

Отдельной проблемой остается институциональная среда. 63,6% предприятий оценивают уровень защиты прав собственности как низкий или скорее низкий. Почти столько же — 63,1% - не доверяют судебной системе в вопросах защиты интересов бизнеса.

Среди компаний, которые сталкивались с неправомерным давлением, чаще всего упоминалась Государственная налоговая служба — на нее указали 69,5% таких предприятий.

В то же время, бизнес больше полагается на адвокатов и юридические компании как механизмы защиты своих интересов. Правоохранительные органы получили низкие оценки эффективности: 44,2% респондентов назвали их эффективность низкой.

При этом недобросовестная конкуренция и коррупция не являются проблемами для большинства опрошенных компаний. 64,2% предприятий не сталкивались с проявлениями недобросовестной конкуренции, а 46,8% с коррупцией в сфере публичных закупок.

Чего бизнес ждет от государства и ЕС

Украинские компании в целом положительно оценивают перспективы интеграции в ЕС. Уже 61,1% опрошенных экспортируют в страны ЕС, еще 9,9% планируют начать экспорт в ближайшее время.

В то же время выход на европейский рынок имеет свои барьеры. Среди основных бизнес называет:

высокую стоимость выхода на рынок — 45,5%;

жесткую конкуренцию — 38,9%;

сложную сертификацию — 36,2%.

При этом нехватка информации о рынке ЕС не является существенной проблемой — ее назвали барьером только 5,4% опрошенных.

Бизнес ожидает от государства более практической коммуникации по вопросу евроинтеграции. Более половины респондентов — 51,7% - считают текущее информирование недостаточным. Наибольшим спросом пользуются специализированный онлайн-портал, практичные гайды и вебинары.

Создано с помощью ИИ

Среди государственной поддержки чаще называют финансовую помощь. Ее ожидают 53,3% предприятий. Также бизнес заинтересован в экспортных и сертификационных программах и упрощении регуляторных процедур.

Какие компании больше всего испытывают кадровую проблему

Размер предприятия в значительной степени определяет характер его проблем. Крупные компании острее испытывают нехватку работников: о ней сообщили 81,4% таких предприятий. Среди причин кадрового дефицита крупные компании чаще всего называют мобилизацию работников в ВСУ — 87% и выезд за границу — 84,1%.

Читайте также Сколько айтишников планирует уехать из Украины — исследование

Малый и микробизнес также сталкивается с нехваткой кадров, но для него дополнительной проблемой является возможность предложить конкурентную зарплату. Среди микропредприятий 45,5% назвали именно этот фактор причиной дефицита работников.