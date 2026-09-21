Дефицит кадров и высокие цены: с какими проблемами сталкивается украинский бизнес в 2026 году
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Украинский бизнес продолжает работать, несмотря на войну, однако практически каждая компания сталкивается с проблемами. Всего 0,3% опрошенных предприятий заявили, что не испытывают никаких трудностей в работе.
Самым острым вызовом остается нехватка работников — о ней сообщили 70,8% предприятий. В то же время, бизнес сталкивается не только с кадровым дефицитом, но и с ростом затрат, проблемами со сбытом, логистикой и безопасностью.
Какие проблемы больше всего мешают бизнесу
Чаще всего предприятия называли следующие препятствия:
Война также значительно изменила условия работы компаний. Наибольшее ее влияние проявилось в потере персонала, перебоях с электроснабжением, падении спроса и логистических трудностях. Только 1,7% предприятий заявили, что полномасштабная война не повлияла на их деятельность.
Почему бизнес не доверяет системе защиты прав
Отдельной проблемой остается институциональная среда. 63,6% предприятий оценивают уровень защиты прав собственности как низкий или скорее низкий. Почти столько же — 63,1% - не доверяют судебной системе в вопросах защиты интересов бизнеса.
Среди компаний, которые сталкивались с неправомерным давлением, чаще всего упоминалась Государственная налоговая служба — на нее указали 69,5% таких предприятий.
В то же время, бизнес больше полагается на адвокатов и юридические компании как механизмы защиты своих интересов. Правоохранительные органы получили низкие оценки эффективности: 44,2% респондентов назвали их эффективность низкой.
При этом недобросовестная конкуренция и коррупция не являются проблемами для большинства опрошенных компаний. 64,2% предприятий не сталкивались с проявлениями недобросовестной конкуренции, а 46,8% с коррупцией в сфере публичных закупок.
Чего бизнес ждет от государства и ЕС
Украинские компании в целом положительно оценивают перспективы интеграции в ЕС. Уже 61,1% опрошенных экспортируют в страны ЕС, еще 9,9% планируют начать экспорт в ближайшее время.
В то же время выход на европейский рынок имеет свои барьеры. Среди основных бизнес называет:
высокую стоимость выхода на рынок — 45,5%;
жесткую конкуренцию — 38,9%;
сложную сертификацию — 36,2%.
При этом нехватка информации о рынке ЕС не является существенной проблемой — ее назвали барьером только 5,4% опрошенных.
Бизнес ожидает от государства более практической коммуникации по вопросу евроинтеграции. Более половины респондентов — 51,7% - считают текущее информирование недостаточным. Наибольшим спросом пользуются специализированный онлайн-портал, практичные гайды и вебинары.
Среди государственной поддержки чаще называют финансовую помощь. Ее ожидают 53,3% предприятий. Также бизнес заинтересован в экспортных и сертификационных программах и упрощении регуляторных процедур.
Какие компании больше всего испытывают кадровую проблему
Размер предприятия в значительной степени определяет характер его проблем. Крупные компании острее испытывают нехватку работников: о ней сообщили 81,4% таких предприятий. Среди причин кадрового дефицита крупные компании чаще всего называют мобилизацию работников в ВСУ — 87% и выезд за границу — 84,1%.
Малый и микробизнес также сталкивается с нехваткой кадров, но для него дополнительной проблемой является возможность предложить конкурентную зарплату. Среди микропредприятий 45,5% назвали именно этот фактор причиной дефицита работников.
В то же время малый бизнес чаще испытывает проблемы с доступом к финансированию, реже пользуется государственными программами поддержки и почти не имеет страхования военных рисков.