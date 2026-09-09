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Налоговая запускает «горячие линии» для бизнеса, пострадавшего из-за войны

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Горячая линия налоговой
Горячая линия налоговой
После обстрела предпринимателям приходится одновременно решать десятки вопросов — от поврежденного имущества до исполнения налоговых обязанностей. Чтобы помочь бизнесу быстрее разобраться в таких ситуациях, Государственная налоговая служба запускает в регионах «горячие линии» для оперативных консультаций.
Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

С какими вопросами можно обратиться

«Горячие линии» будут помогать предпринимателям, которые из-за войны столкнулись с проблемами в работе. В частности, можно получить консультацию по поводу того, как действовать, если:
  • из-за боевых действий потеряно или повреждено имущество;
  • уничтожены или утрачены документы;
  • пришлось приостановить деятельность;
  • предприятие или производство релоцировали;
  • возникли трудности с исполнением налоговых обязанностей;
  • война повлекла за собой другие убытки или осложнения для работы бизнеса.
По словам Карнаух, предпринимателям следует обращаться к специалистам ГНС, которые помогут разобраться с налоговыми вопросами и подскажут алгоритм дальнейших действий.
Контакты региональных «горячих линий» ГНС для поддержки бизнеса доступны на сайте Государственной налоговой службы.
Также бизнес может обратиться в Офисы налоговых консультантов. Кроме того, ГНС продолжает реализовывать существующие механизмы налоговой поддержки.
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Ранее мы сообщали, что налоговая готовит новые правила для пострадавшего бизнеса. В частности, в системах ГНС планируют сформировать отдельный список предприятий, документально подтвердивших повреждение. Для них будет установлена ​​специальная отметка — «субъект хозяйствования, пострадавший в результате вооруженной агрессии рф».
Также мы писали, что после очередного обстрела соучредитель «Новой почты» Владимир Поперешнюк призвал ввести налоговые каникулы для предпринимателей, чье имущество было уничтожено в результате российских атак.
В то же время глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев говорит, что нельзя ввести общие налоговые каникулы для бизнеса, поскольку налоговые поступления необходимы для финансирования обороны.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесНалоги
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