Налоговая запускает «горячие линии» для бизнеса, пострадавшего из-за войны
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После обстрела предпринимателям приходится одновременно решать десятки вопросов — от поврежденного имущества до исполнения налоговых обязанностей. Чтобы помочь бизнесу быстрее разобраться в таких ситуациях, Государственная налоговая служба запускает в регионах «горячие линии» для оперативных консультаций.
Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
С какими вопросами можно обратиться
«Горячие линии» будут помогать предпринимателям, которые из-за войны столкнулись с проблемами в работе. В частности, можно получить консультацию по поводу того, как действовать, если:
из-за боевых действий потеряно или повреждено имущество;
уничтожены или утрачены документы;
пришлось приостановить деятельность;
предприятие или производство релоцировали;
возникли трудности с исполнением налоговых обязанностей;
война повлекла за собой другие убытки или осложнения для работы бизнеса.
По словам Карнаух, предпринимателям следует обращаться к специалистам ГНС, которые помогут разобраться с налоговыми вопросами и подскажут алгоритм дальнейших действий.
Ранее мы сообщали, что налоговая готовит новые правила для пострадавшего бизнеса. В частности, в системах ГНС планируют сформировать отдельный список предприятий, документально подтвердивших повреждение. Для них будет установлена специальная отметка — «субъект хозяйствования, пострадавший в результате вооруженной агрессии рф».
Также мы писали, что после очередного обстрела соучредитель «Новой почты» Владимир Поперешнюк призвал ввести налоговые каникулы для предпринимателей, чье имущество было уничтожено в результате российских атак.
В то же время глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев говорит, что нельзя ввести общие налоговые каникулы для бизнеса, поскольку налоговые поступления необходимы для финансирования обороны.