Налоговая запускает «горячие линии» для бизнеса, пострадавшего из-за войны Сегодня 16:40 Горячая линия налоговой

После обстрела предпринимателям приходится одновременно решать десятки вопросов — от поврежденного имущества до исполнения налоговых обязанностей. Чтобы помочь бизнесу быстрее разобраться в таких ситуациях, Государственная налоговая служба запускает в регионах «горячие линии» для оперативных консультаций.

Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

С какими вопросами можно обратиться

«Горячие линии» будут помогать предпринимателям, которые из-за войны столкнулись с проблемами в работе. В частности, можно получить консультацию по поводу того, как действовать, если:

из-за боевых действий потеряно или повреждено имущество;

уничтожены или утрачены документы;

пришлось приостановить деятельность;

предприятие или производство релоцировали;

возникли трудности с исполнением налоговых обязанностей;

война повлекла за собой другие убытки или осложнения для работы бизнеса.

По словам Карнаух, предпринимателям следует обращаться к специалистам ГНС, которые помогут разобраться с налоговыми вопросами и подскажут алгоритм дальнейших действий.

Контакты региональных «горячих линий» ГНС для поддержки бизнеса доступны на сайте Государственной налоговой службы

Также бизнес может обратиться в Офисы налоговых консультантов . Кроме того, ГНС продолжает реализовывать существующие механизмы налоговой поддержки.

Ранее мы сообщали , что налоговая готовит новые правила для пострадавшего бизнеса. В частности, в системах ГНС планируют сформировать отдельный список предприятий, документально подтвердивших повреждение. Для них будет установлена ​​специальная отметка — «субъект хозяйствования, пострадавший в результате вооруженной агрессии рф».

ввести налоговые каникулы для предпринимателей, чье имущество было уничтожено в результате российских атак. Также мы писали , что после очередного обстрела соучредитель «Новой почты» Владимир Поперешнюк призвалчье имущество было уничтожено в результате российских атак.