США готовят «дорожную карту» для возобновления переговоров Украины и рф Сегодня 16:35 Госсекретарь США Марко Рубио

Соединенные Штаты в ближайшие недели могут разработать «дорожную карту» для возобновления трехсторонних переговоров между Украиной и россией.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции с журналистами в Колумбии, передают Українські новини.

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По словам главы Госдепа, визиты американских спецпосланников в Киев и Москву оказались предметными, а стороны выдвинули новые идеи. По отдельным вопросам впервые появилась определенная общая открытость.

«Я не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но я также не пессимист. Считаю, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, прийти к выводу, приемлемому для обеих сторон. Впереди еще много работы», — отметил Рубио.

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