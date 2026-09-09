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США готовят «дорожную карту» для возобновления переговоров Украины и рф

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Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио
Соединенные Штаты в ближайшие недели могут разработать «дорожную карту» для возобновления трехсторонних переговоров между Украиной и россией.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции с журналистами в Колумбии, передают Українські новини.

США оценивают результаты переговоров

По словам главы Госдепа, визиты американских спецпосланников в Киев и Москву оказались предметными, а стороны выдвинули новые идеи. По отдельным вопросам впервые появилась определенная общая открытость.
«Я не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но я также не пессимист. Считаю, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, прийти к выводу, приемлемому для обеих сторон. Впереди еще много работы», — отметил Рубио.
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У Киева и Москвы остаются «красные линии»

В то же время госсекретарь подчеркнул, что и у Киева, и у Москвы есть четкие «красные линии» и пока не демонстрировали готовность к значительным уступкам. Тем не менее, состоявшиеся встречи дают основания надеяться на дальнейший прогресс в дипломатическом процессе.
По материалам:
Українські Новини
США
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