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Отели Буковеля повысили цены на 20% - исследование

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Буковель
Буковель
В сентябре отели Буковеля принимали меньше гостей, чем год назад, но зарабатывали больше с каждого доступного номера.
Средний тариф вырос более чем на 20%, а выручка на доступный номер выросла на 12,2%. В других туристических центрах Украины показатели менялись по-разному.
По данным Hotel Matrix, в сентябре 2026 года заполняемость гостиниц Буковеля составила 57% против 61% за аналогичный период 2025 года. В то же время, средний тариф (ADR) повысился с 5952 грн до 7128 грн, а выручка на доступный номер в день (RevPAR) — с 3636 грн до 4081 грн.

Как изменились показатели отелей во Львове, Киеве и Одессе

Львов стал единственным из трех городов, где заполняемость гостиниц выросла: в сентябре она составляла 72% по сравнению с 67% годом ранее. В Киеве показатель незначительно снизился — с 38% до 37%, в то время как в Одессе падение было более существенным: с 38% до 28%.
Средние тарифы на проживание за год изменились следующим образом:
  • Львов — +4%, до 3681 грн;
  • Киев — +32%, до 3441 грн против 2605 грн в сентябре 2025 года;
  • Одесса — +1,6%, до 3385 грн.
Выручка на доступный номер в день во Львове составила 2658 грн — на 12,4% больше, чем годом ранее. В Киеве RevPAR вырос на 27,5%, до 1267 грн. против 994 грн. в сентябре 2025 года. В Одессе же показатель снизился на 25% — до 947 грн против 1269 грн.
Ранее мы рассказывали о семи популярных туристических направлениях, от посещения которых по разным причинам лучше отказаться осенью 2026 года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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