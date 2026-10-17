Инфляция 10% в сентябре: почему растут цены в магазинах и как защитить свои сбережения (видео)

По данным Госстата, в сентябре годовая инфляция в Украине ускорилась до 10% против 8,1% в августе. За месяц потребительские цены выросли на 2,1%. Это означает, что товары и услуги в среднем подорожали, а покупательная способность денег снизилась.

В новом выпуске на YouTube-канале вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов рассказывает , как рассчитать реальную покупательную способность ваших сбережений и гривневых депозитов.

Что подорожало больше всего

По словам банкира, в сентябре цены на яйца выросли на 43,6%, образовательные услуги — на 17,4%, одежду и обувь — на 8,5%. В то же время, овощи подешевели на 2,3%, а фрукты — на 5,7%.

Общий показатель инфляции не является средним арифметическим изменения цен на все товары. При его расчёте учитывается потребительская корзина, в которой разные категории имеют разный вес в зависимости от того, какую долю общих потребительских расходов они занимают.

👛 Сохраняйте и умножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua

Официальная инфляция отражает общую картину экономических процессов, однако личные расходы каждого человека могут меняться иначе.

К примеру, если значительная часть семейного бюджета идет на продукты, подорожание пищи будет особенно заметным. А семья, оплачивающая обучение детей, острее почувствует рост стоимости образовательных услуг.

Почему цены продолжают расти

В сентябре базовая инфляция составила 8,8% в годовом исчислении и 2% за месяц. Общая инфляция учитывает всю потребительскую корзину, а базовая помогает увидеть более стойкую тенденцию изменения цен.

Как обьяснил Сергей Мамедов, на рост цен влияют не только сезонность, но и последствия полномасштабной войны. Повреждение энергетической инфраструктуры, расходы бизнеса на генераторы, горючее, логистику и безопасность увеличивают себестоимость товаров и услуг.

Дополнительным фактором является валютный курс, поскольку Украина импортирует значительную часть товаров, оборудования и сырья.

Как инфляция влияет на сбережения

Инфляция уменьшает количество товаров и услуг, которые можно приобрести за ту же сумму денег.

К примеру, человек хранит дома 100 тысяч гривен. Если за год цены выросли на 10%, то эти деньги остаются теми же 100 тысячами, но купить на них можно уже меньше.

При таком росте цен их покупательная способность в ценах начала периода составит примерно 90,9 тысячи гривен.

Поэтому при выборе способа хранения средств важно оценивать не только номинальную доходность сбережений, но и то, насколько она перекрывает инфляцию.

Например, если сегодня ставки по гривневым депозитам достигают максимально 17,5% годовых, а инфляция за тот же период составляет 10%, то, очевидно, доходность превышает рост цен.

Однако следует учесть налогообложение депозитных процентов, а также то, что будущий уровень инфляции заранее неизвестен.

Итак, главная задача сбережений — не только сохранить определенную сумму денег, но и максимально защитить их покупательную способность.