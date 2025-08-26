Германия будет предоставлять Украине по 9 млрд евро ежегодно — Finance.ua

Германия будет предоставлять Украине по 9 млрд евро ежегодно Сегодня 13:32 — Казна и Политика

Германия будет предоставлять Украине по 9 млрд евро ежегодно

Германия будет предоставлять Украине 9 млрд евро ежегодно на протяжении ближайших лет.

Об этом заявил министр финансов страны и вице-канцлер правительства Германии Ларс Клингбейль во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Интерфакс-Украина».

«Как министр финансов, я подчеркнул, и это также было согласовано Федеральным правительством, что мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, расходуя 9 миллиардов евро ежегодно», — заявил он.

В ходе визита Клингбейль также провел переговоры с министром финансов Украины Сергеем Марченко о продолжении и форматах финансовой поддержки.

Марченко подчеркнул, что солидарность Германии с первых дней полномасштабной войны сыграла немаловажную роль:

«Это и финансовая помощь, военная, гуманитарная поддержка. У Германии и Украины — долгий путь прочного и плодотворного сотрудничества, и мы стремимся к дальнейшему расширению нашего партнерства», — цитирует министра пресс-служба Минфина.

Какую помощь Германия уже выделила Украине

Прямая бюджетная поддержка от Германии во время войны — 1,6 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро составляют гранты.

Германия активно поддерживает реализацию инструмента ЕС Ukraine Facility, благодаря которому в бюджет Украины уже привлечено 22,6 млрд евро.

В рамках механизма ERA (за счет доходов от замороженных российских активов) Украина получила 9 млрд евро.

Совместные проекты

Украина сотрудничает с немецким кредитным учреждением для восстановления (KfW). В настоящее время реализуется 11 проектов на общую сумму 301 млн евро, которые охватывают поддержку малого и среднего бизнеса, энергетику, социальную инфраструктуру и помощь внутренне перемещенным лицам.

Планы на 2026 год

В 2025 году Украина уже привлекла более 28 млрд долларов США внешнего финансирования, при этом потребность составляет 39,3 млрд долларов США.

При формировании бюджета на 2026 год Минфин подчеркнул, что планирование проходит в условиях высокой неопределенности. Если боевые действия будут продолжаться, необходимость поддержки партнеров останется на уровне по меньшей мере в текущем году.

Отдельно стороны обсудили прогресс Украины на пути к членству в ЕС. Марченко поблагодарил немецкую сторону и партнеров из ЕС за признание структурных реформ и политик, которые внедряются даже в условиях войны.

