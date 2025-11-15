В «Дії» официально заработала программа «Зимняя поддержка» Сегодня 11:17 — Казна и Политика

В «Дії» официально заработала программа «Зимняя поддержка»

В Украине официально стартовала программа «Зимняя поддержка», в рамках которой украинцы могут получить 1000 грн от государства. Подать заявку на помощь уже можно в «Дії», однако в приложении наблюдаются проблемы.

Об этом рассказали в пресс-службе «Дії».

Отмечается, что сейчас миллионы пользователей одновременно проходят регистрацию, что приводит к повышенной нагрузке на системы.

Поэтому у части людей могут возникать ошибки во время входа или подачи заявления. В Минцифре советуют попытаться повторить попытку позже.

В ведомстве заверили, что услуга будет работать до 24 декабря, так что все желающие гарантированно смогут подать заявление.

Finance.ua уже писал, что «Укрпочта» будет доставлять выплаты по программе «Зимняя поддержка» 2025 года по всей Украине, включая прифронтовые регионы.

Воспользоваться денежными средствами, полученными в рамках программы, можно до 30 июня 2026 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.