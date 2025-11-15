В «Дії» официально заработала программа «Зимняя поддержка»
В Украине официально стартовала программа «Зимняя поддержка», в рамках которой украинцы могут получить 1000 грн от государства. Подать заявку на помощь уже можно в «Дії», однако в приложении наблюдаются проблемы.
Об этом рассказали в пресс-службе «Дії».
Читайте также
Отмечается, что сейчас миллионы пользователей одновременно проходят регистрацию, что приводит к повышенной нагрузке на системы.
Поэтому у части людей могут возникать ошибки во время входа или подачи заявления. В Минцифре советуют попытаться повторить попытку позже.
В ведомстве заверили, что услуга будет работать до 24 декабря, так что все желающие гарантированно смогут подать заявление.
Читайте также
Finance.ua уже писал, что «Укрпочта» будет доставлять выплаты по программе «Зимняя поддержка» 2025 года по всей Украине, включая прифронтовые регионы.
Воспользоваться денежными средствами, полученными в рамках программы, можно до 30 июня 2026 года.
Поделиться новостью
Также по теме
В «Дії» официально заработала программа «Зимняя поддержка»
Гетманцев ответил, повысят ли налоги в 2026 году
С начала года ПФУ получил ₴487,9 миллиарда от единого соцвзноса
Германия выделит Украине более €11 миллиардов помощи в 2026 году: правительство согласовало бюджет
Заем на 140 млрд евро под угрозой. Когда Украина может остаться без средств
В правительстве объяснили, как планируют усилить контроль над госпредприятиями