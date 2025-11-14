«Укрпошта» доставлятиме «зимову підтримку»: деталі (інфографіка) Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

«Укрпошта» доставлятиме «зимову підтримку»: деталі (інфографіка)

Укрпошта доставлятиме виплати за програмою Зимова підтримка 2025 по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Як Укрпошта забезпечить виплати

Віцепрем’єр міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба зазначив, що Укрпошта завдяки своїй мережі з понад 4400 стаціонарних і 1900 пересувних відділень, а також більш ніж 26 000 точок присутності, зможе забезпечити зручне отримання виплат.

Досвід минулого року показав, що багато українців, особливо жителі віддалених громад, не мають повноцінного доступу до банківської інфраструктури або торговельних мереж. Це особливо помітно у випадках відсутності електроенергії чи зв’язку. Найбільше таких ситуацій виникає у селах, прифронтових громадах і гірських районах.

Укрпошта стала ключовим партнером у доставці допомоги у 2024 році. Тоді компанія забезпечила отримання виплат для близько двох мільйонів громадян. Із 1,7 мільйона українців, які скористалися програмою через Укрпошту, майже 1,2 мільйона проживали у селах, а понад 500 тисяч у містах. На прифронтових територіях допомогу отримали понад 171 тисяча людей.

«Не всі українці живуть поруч із банком або великим мережевим магазином, де можна скористатися Зимовою підтримкою. Але кожен українець живе поруч з Укрпоштою — або Укрпошта прийде чи приїде до них. Подобається це комусь чи ні — ми наразі єдина компанія в країні, здатна забезпечити фінансову інклюзію та надати можливість скористатися допомогою від уряду 100% громадян України, які сьогодні проживають у країні. Зробили це торік — і зробимо знову», — зазначив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Як працюватиме програма у 2025 році

Цьогоріч дія програми буде схожа на минулорічну, проте матиме кілька уточнень.

Пенсіонери та одержувачі всіх видів державних соціальних виплат, які отримують кошти через Укрпошту, автоматично отримають 1000 гривень у день виплати пенсії або соціальної виплати. Їм не потрібно подавати жодних заяв. Дати виплат пенсій та програми повністю синхронізовані.

Усі інші громадяни, які не можуть подати заявку через застосунок Дія, можуть оформити виплату через Укрпошту. Подати заяву можна з 18 листопада до 24 грудня включно. Для цього достатньо звернутися у будь-яке відділення або скористатися допомогою листоноші.

Маломобільні люди, які не можуть відвідати відділення, можуть подати заявку через гарячу лінію за номером 0 800 300 545. Після отримання SMS про зарахування коштів громадяни можуть звернутися до відділення або дочекатися листоношу вдома.

Інфографіка: Укрпошта

Які документи потрібні

Для оформлення заявки необхідні:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код або відмітка в паспорті про його відсутність;

свідоцтво про народження для дітей, заяву на яких подають батьки;

документи, які підтверджують особу опікуна та його повноваження, якщо заяву подає законний представник.

Де можна використати отримані кошти

Виплату за програмою Зимова підтримка 2025 можна використати безпосередньо в Укрпошті. Громадяни можуть:

оплатити комунальні послуги;

оформити передплату на газети чи журнали;

оплатити поштові послуги;

замовити лікарські засоби українського виробництва;

придбати товари українського виробництва;

зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, Finance.ua раніше писав , що подати заявку можна буде з суботи 15 листопада і до 24 грудня 2025 року. Допомога оформлюється як для себе, так і для дітей. Скористатися коштами, отриманими в межах програми, можна до 30 червня 2026 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.