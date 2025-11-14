Заявки на виплату 1 000 грн стартують 15 листопада: що потрібно знати Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Заявки на виплату 1 000 грн стартують 15 листопада: що потрібно знати

Уряд схвалив механізм виплати «Зимової підтримки». Подати заявку на отримання 1000 грн можна буде вже з цієї суботи 15 листопада.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Одноразова виплата 1 000 грн

За словами Юлії Свириденко, мета програми полягає в тому, щоб надати широку підтримку громадянам напередодні зимового періоду, допомогти з оплатою комунальних послуг та покриттям базових витрат.

Ключовим елементом програми є одноразова виплата 1 000 грн для кожного громадянина, який наразі перебуває в Україні.

Подати заявку можна буде з суботи 15 листопада і до 24 грудня 2025 року. Допомога оформлюється як для себе, так і для дітей.

Скористатися коштами, отриманими в межах програми, можна до 30 червня 2026 року.

Як отримати кошти

Подати заявку на виплату можна двома способами:

Через застосунок «Дія». Після розгляду заявки кошти нараховуються на картку «Національний кешбек». Їх можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони України. У відділенні Укрпошти. У такому разі гроші надходять на спеціальний рахунок. Отримані кошти можна використати на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, оплату комунальних послуг та здійснення донатів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет міністрів розраховує, що взимку 2025−2026 років одноразову грошову допомогу за програмою «Зимова підтримка» отримають від 10 до 14 мільйонів українців. На ці виплати уряд планує спрямувати близько 14 мільярдів гривень.

Цього року уряд передбачив 4,4 мільярда гривень на виплати у розмірі 6500 грн для окремих категорій громадян. Зокрема, їх отримають:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю;

діти-вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з малозабезпечених сімей до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.