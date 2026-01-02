0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі за минулий рік

Особисті фінанси
43
Українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі за минулий рік
Українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі за минулий рік
В 2025 році громадяни України зареєстрували у Польщі приблизно 33 тисячі нових компаній. На українців припадає приблизно 10% нових бізнесів.
Як повідомляє Rzeczpospolita, кількість компаній, зареєстрованих у Польщі громадянами України з початку війни у ​​2022 році, неухильно зростає, а податки, які вони сплачують, сприяють формуванню бюджету.
Читайте також
У січні і лютому 2022 року громадяни України відкривали приблизно по 200 підприємств на місяць. А уже в березні ця цифра зросла до 600.
Зі збільшенням кількості українців у Польщі зростала і кількість реєстрацій господарської діяльності. Загалом за 2022 року громадяни України зареєстрували в Польщі 18 193 фірм, у 2023 — 30 325, у 2024 — 32 248.
Читайте також
2025 рік обіцяє стати ще одним рекордним. До кінця листопада 2025 року українці зареєстрували 32 053 підприємства. У вересні було встановлено місячний рекорд — 3 591 реєстрація. Якщо грудень принесе традиційні близько 2 000 нових підприємств, загальна кількість може сягнути 33 000−34 000.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Польщі набули чинності зміни до Закону про Національну інспекцію праці. Вони надають інспекторам PIP (Державної інспекції праці в Польщі) право перетворювати цивільно правові договори на трудові, якщо характер виконання обов’язків відповідатиме роботі на ставку.
Експерти попереджають, що наслідки реформи можуть найбільше вдарити не по бізнесу, а по іноземних працівниках.
Законопроєкт передбачає можливість перекваліфікації договорів доручення та контрактів B2B в. Такий крок підтримують профспілки, тоді як підприємці виступають проти.
Центр урядового законодавства у своїх зауваженнях зазначив, що запропоновані норми можуть порушувати конституційні принципи свободи підприємницької діяльності, вибору професії та місця роботи.

Плюси і мінуси для працівників

Робота за трудовим договором забезпечує повний захист трудового законодавства, соціальні гарантії, оплачувану відпустку, лікарняні та батьківські виплати. Водночас для багатьох працівників перехід на умову о праце означатиме меншу зарплату на руки.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems