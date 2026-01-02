Українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі за минулий рік Сьогодні 16:23 — Особисті фінанси

Українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі за минулий рік

В 2025 році громадяни України зареєстрували у Польщі приблизно 33 тисячі нових компаній. На українців припадає приблизно 10% нових бізнесів.

зростає, а податки, які вони сплачують, сприяють формуванню бюджету. Як повідомляє Rzeczpospolita, кількість компаній, зареєстрованих у Польщі громадянами України з початку війни у ​​2022 році, неухильноа податки, які вони сплачують, сприяють формуванню бюджету.

Читайте також Де в Польщі найвищі зарплати — ретинг міст

У січні і лютому 2022 року громадяни України відкривали приблизно по 200 підприємств на місяць. А уже в березні ця цифра зросла до 600.

Зі збільшенням кількості українців у Польщі зростала і кількість реєстрацій господарської діяльності. Загалом за 2022 року громадяни України зареєстрували в Польщі 18 193 фірм, у 2023 — 30 325, у 2024 — 32 248.

Читайте також Іноземці можуть втратити роботу: з 1 січня 2026 року в Польщі змінюють умови працевлаштування

2025 рік обіцяє стати ще одним рекордним. До кінця листопада 2025 року українці зареєстрували 32 053 підприємства. У вересні було встановлено місячний рекорд — 3 591 реєстрація. Якщо грудень принесе традиційні близько 2 000 нових підприємств, загальна кількість може сягнути 33 000−34 000.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Польщі набули чинності зміни до Закону про Національну інспекцію праці. Вони надають інспекторам PIP (Державної інспекції праці в Польщі) право перетворювати цивільно правові договори на трудові, якщо характер виконання обов’язків відповідатиме роботі на ставку.

Експерти попереджають, що наслідки реформи можуть найбільше вдарити не по бізнесу, а по іноземних працівниках.

Законопроєкт передбачає можливість перекваліфікації договорів доручення та контрактів B2B в. Такий крок підтримують профспілки, тоді як підприємці виступають проти.

Центр урядового законодавства у своїх зауваженнях зазначив, що запропоновані норми можуть порушувати конституційні принципи свободи підприємницької діяльності, вибору професії та місця роботи.

Плюси і мінуси для працівників

Робота за трудовим договором забезпечує повний захист трудового законодавства, соціальні гарантії, оплачувану відпустку, лікарняні та батьківські виплати. Водночас для багатьох працівників перехід на умову о праце означатиме меншу зарплату на руки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.