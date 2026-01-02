0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Доступні інструменти для інвестицій

Особисті фінанси
53
Доступні інструменти для інвестицій
Доступні інструменти для інвестицій
Перший етап на шляху до правильного управління фінансами — це чітке розуміння, скільки грошей ви заробляєте і які витрати є постійними. Простіше кажучи, потрібно зрозуміти, скільки коштує ваше життя на місяць.
Про це ми пишемо у статті: Як сформувати бюджет так, аби не жити від зарплати до зарплати
У фінансах, як і в психології, — справжні зміни починаються з базових речей. Так, щоб почуватися краще, нам потрібні: здоровий сон, збалансоване харчування й фізична активність.
То ж які нині доступні інструменти для інвестицій? Дивіться нижче:
  • готівка вдома — частина резерву завжди має бути під рукою на випадок термінових потреб;
  • банківський депозит — для збереження частини коштів з мінімальним ризиком;
  • довгострокові пенсійні програми;
  • фондовий ринок — інвестиції в акції тощо.
Щоб цей капітал дійсно працював, його варто диверсифікувати, тобто розкласти «по кишенях» і не тримати все в одному місці.
Фінансовий експерт Ярослав Кучер каже: «Коли вже зібрана певна сума, її не можна тримати просто готівкою вдома. Частина — наприклад, 500 доларів, має бути під рукою. Інша частина — на депозиті в банку. Ще частина — у довгострокових програмах, пенсійних чи страхових. Хай це буде хоча б 300 доларів на рік, але ці кошти вже працюють на майбутнє».
Таким чином формується фінансовий фундамент, як у будинку. Він не завжди помітний зовні, але саме він не дає конструкції завалитися за першого ж «вітру». У житті це — хвороба, втрата доходу, переїзд чи будь-яка неочікувана подія.
«Коли немає фундаменту, найменший стрес — і людина падає. А коли є заощадження, все інакше: ти не панікуєш, ти дієш», — підсумовує експерт.
Фінансовий консультант також розповідає про поширене уявлення: нібито резерви — це розкіш лише для тих, хто багато заробляє.
«Це хибна думка, бо як показує практика, навіть з меншим доходом можливо накопичувати. Щобільше, чимало людей з обмеженим бюджетом виявляються більш фінансово стійкими, ніж ті, хто має вищі доходи, але живе без жодного плану», — каже Ярослав.
Ще одна важлива стратегія — створення кількох джерел доходу. Це допомагає не лише збільшити фінансову гнучкість, а й знижує залежність від одного роботодавця чи сфери. Експерт наголошує, що потрібно мати бажання заробляти більше, шукати можливості і не втрачати ті, які дає життя.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems