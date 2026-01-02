Чому туристи обирають Польщу замість Німеччини Сьогодні 20:23 — Особисті фінанси

Чому туристи обирають Польщу замість Німеччини

Згідно зі звітом Travel and Tour World, Польща цього року очолила рейтинг коротких святкових подорожей у Європі.

Найбільший цікавляться Краковом та Варшавою.

Причини

Аналітики пояснюють зростання популярності оптимальним співвідношенням ціни та якості.

Окремим фактором туристичної привабливості залишається польська кухня. Міжнародні путівники та гастрономічні платформи регулярно відзначають традиційні страви — вареники, борщ, маківник — як обов’язкові для знайомства. Саме автентичність і локальні смаки формують у туристів відчуття «справжнього різдва», що посилює інтерес до подорожей у зимовий період.

Дані Kiwi.com свідчать про зростання бронювань поїздок до Польщі більш ніж на 55% за рік, із найбільшим напливом туристів з Іспанії, Великої Британії, Італії та Румунії.

Середня вартість авіаквитка під час святкового сезону становить 123 євро, що нижче торішнього показника.

Прогнози

Експерти прогнозують, що за збереження цієї динаміки Польща зможе на постійній основі конкурувати з Німеччиною та Австрією у сегменті зимового туризму.

Польща стрімко зміцнює свої позиції на європейській туристичній мапі як один із найпопулярніших напрямків для різдвяних і новорічних подорожей.

Туристів приваблює поєднання святкової атмосфери, доступних цін і розвиненої туристичної інфраструктури, що дедалі частіше змушує обирати Польщу замість традиційних напрямків, зокрема Німеччини.

