В правительстве раскрыли детали пакета зимней поддержки: кто сможет получить 1000 грн, а кто — 6500 Сегодня 10:33 — Личные финансы

В правительстве раскрыли детали комплексного пакета зимней поддержки для граждан, в частности, объяснили, кто сможет получить 1000 грн, а кто — 6500 грн.

«Правительство внедряет три новых программы, направленные на помощь гражданам, уязвимым категориям населения и поддержку транспортной инфраструктуры в условиях полномасштабного вторжения», — сообщает Правительственный портал.

Разовая помощь 1000 гривен для каждого гражданина

Программа предусматривает единовременную выплату 1000 гривен всем гражданам Украины, проживающим в стране, включая детей. Средства можно будет потратить на базовые нужды, такие как коммунальные услуги, лекарства, книги или перечислить на поддержку сил обороны. Полный список разрешенных расходов будет объявлен позже.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в прошлом году аналогичной помощью воспользовались более 14 миллионов украинцев: 58% потратили средства на оплату коммунальных услуг, 22% — на мобильную связь, 4% — на питание, а также значительную часть составляли расходы на лекарства и книги. Детали программы будут обнародованы до 15 ноября.

Адресная помощь 6500 гривен для уязвимых категорий

Эта программа направлена ​​на поддержку нуждающихся в наибольшей помощи. В частности, выплаты получат:

дети на попечении или попечительстве;

дети с инвалидностью, дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;

лица с инвалидностью I группы среди внутри перемещенных лиц;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

Помощь в размере 6500 гривен можно будет потратить на зимнюю одежду, обувь, лекарства и витамины. Средства следует использовать в течение 180 дней с момента зачисления.

Как добавили в Минсоцполитики, выплаты будут производиться автоматически на текущий счет со специальным режимом использования или на виртуальную «Дія.Картка». Пенсионный фонд Украины будет самостоятельно определять право на помощь и обеспечивать ее выплату.

Программа охватит более 660 тысяч человек, а в государственном бюджете на нее предусмотрено 4,3 миллиарда гривен.

Программа «УЗ-3000»

Государство начинает софинансирование пассажирских перевозок Укрзализныци. По словам Свириденко, реальная себестоимость билетов в несколько раз выше их цены, но раньше этот дисбаланс покрывали доходы от грузовых перевозок. Из-за уменьшения объемов грузов эта возможность сократилась, поэтому правительство приняло решение о поддержке железнодорожных перевозок.

Социальная программа «УЗ-3000» предусматривает бесплатные путешествия по Украине на расстояние до 3000 км в дни низкого спроса, когда остаются свободными до 250 тысяч билетов.

«Важно, что инициатива не создает дополнительной нагрузки на госбюджет. Укрзализныця получит возможность внедрить собственные механизмы компенсации — в частности, более гибкое ценообразование в премиум-сегменте по примеру авиабилетов», — подчеркнула Свириденко.

Напомним, 1 ноября Владимир Зеленский анонсировал новую программу «зимней поддержки», которая будет похожа на прошлогоднюю, когда у всех украинцев была возможность потратить 1000 гривен на отдельные расходы.

