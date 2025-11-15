Гетманцев ответил, повысят ли налоги в 2026 году
В следующем году ожидать повышения налогов в Украине не стоит.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Курс валют и бюджет
Также нет причин беспокоиться о валютном курсе в 2026 году. По словам Гетманцева, в следующем году вряд ли будут какие-то существенные колебания.
В то же время он отмечает, что бюджетный дефицит оценивают уже не в 10 млрд, а в 16−18 млрд долларов по разным сценариям.
Сообщается, что в настоящее время идут консультации с европейскими партнерами, с МВФ, Всемирным банком, другими странами по привлечению ресурсов для покрытия дефицита бюджета в следующем году. Гетманцев убежден, что переговоры будут успешными.
«Что касается внутренних ресурсов, то ключевой для нас — детенизация. Закон — один для всех. Каждый теневик и все, кто вовлечен в их схемы, в конце концов поймут это», — объясняет он.
