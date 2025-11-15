Гетманцев ответил, повысят ли налоги в 2026 году Сегодня 10:18 — Казна и Политика

Гетманцев ответил, повысят ли налоги в 2026 году

В следующем году ожидать повышения налогов в Украине не стоит.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Курс валют и бюджет

Также нет причин беспокоиться о валютном курсе в 2026 году. По словам Гетманцева, в следующем году вряд ли будут какие-то существенные колебания.

В то же время он отмечает, что бюджетный дефицит оценивают уже не в 10 млрд, а в 16−18 млрд долларов по разным сценариям.

Читайте также Налоговая перевыполнила план поступлений: сколько средств поступило в госбюджет

Сообщается, что в настоящее время идут консультации с европейскими партнерами, с МВФ, Всемирным банком, другими странами по привлечению ресурсов для покрытия дефицита бюджета в следующем году. Гетманцев убежден, что переговоры будут успешными.

«Что касается внутренних ресурсов, то ключевой для нас — детенизация. Закон — один для всех. Каждый теневик и все, кто вовлечен в их схемы, в конце концов поймут это», — объясняет он.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.