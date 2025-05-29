Германия предоставит Украине еще 5 миллиардов евро на вооружение — Finance.ua

Германия предоставит Украине еще 5 миллиардов евро на вооружение Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Германия предоставит Украине еще 5 миллиардов евро на вооружение, Фото: www.bmvg.de

Германия пообещала предоставить Украине новый пакет военной помощи в размере 5 миллиардов евро.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Германии.

Эти средства будут направлены на поддержку украинского оборонного сектора — в частности, на производство вооружения большой дальности и финансирование военных проектов. Также предусмотрена поставка обещанных ранее боеприпасов и расширение их ассортимента, в частности для систем противовоздушной обороны. Часть денег потратят на закупку медицинского оборудования.

Значительная часть нового оружия будет изготовлена ​​в 2025 году, но некоторые системы передадут украинской армии в ближайшее время. Поскольку они уже находятся на вооружении ВСУ, дополнительное обучение не понадобится.

Финансовую поддержку закрепили в меморандуме, который подписали министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров. Кроме того, украинское Минобороны заключило контракт с немецкой компанией Diehl на поставку систем ПВО и боеприпасов к ним.

Помощь будут финансировать из бюджета, уже утвержденного немецким парламентом.

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Отдельное соглашение подписали о финансировании производства в Украине дальнобойного вооружения украинского производства. Это часть более широкой стратегии развития украинской оборонной промышленности.

Это соглашение стало продолжением переговоров президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которые состоялись 28 мая в Берлине.

Напомним, в мае Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли боеприпасы и ракеты, стрелковое оружие, средства разминирования и прочее. В списке, в частности, 66 транспортных средств с противоминной защитой (MRAP), 4 транспортных средства кинетической защиты, 3 колесные гаубицы Zuzana-2 (проект, финансируемый совместно с Данией и Норвегией).

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