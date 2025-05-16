Германия конфискует замороженные российские активы: Мерц назвал детали — Finance.ua
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Германия конфискует замороженные российские активы: Мерц назвал детали

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Германия конфискует замороженные российские активы: Мерц назвал детали
Германия конфискует замороженные российские активы: Мерц назвал детали
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия и ее союзники готовы перейти к конфискации замороженных российских активов, если это будет юридически допустимо.
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По его словам, также обсуждаются новые санкции против россии в энергетическом и банковском секторах, а также дополнительные меры по персональным санкциям.
«Возможность изъятия российских активов сейчас прорабатывается. Если появится возможность использовать эти средства на прочной правовой основе, мы сделаем это. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг может вызвать для европейского финансового рынка», — сказал он в интервью газете Die Zeit.
Ряд западных официальных лиц, в частности, в Германии и Европейском центральном банке, проявляют осторожность в вопросе прямой конфискации суверенных резервов рф, предупреждая, что такой шаг может столкнуться с правовыми трудностями и подорвать статус евро как резервной валюты.
«Мы, главы государств и правительств, едины во мнении, что должны исчерпать все возможные варианты. Мы обсуждаем дальнейшие санкции в энергетическом и банковском секторах, а также дополнительные шаги, связанные с активами и санкциями против частных лиц» — отметил Мерц.
На вопрос о возможном возобновлении проекта поврежденного газопровода «Северный поток-2» Мерц ответил, что пока у него нет действующей лицензии, «и это вряд ли изменится».
По материалам:
УНІАН
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