Заем ​​на 140 млрд евро под угрозой. Когда Украина может остаться без средств

Европейский Союз активизирует использование замороженных российских активов для финансирования ссуды на 140 миллиардов евро для Украины. Большинство министров финансов стран ЕС поддержали этот подход, поскольку он позволяет не привлекать средства из бюджетов государств.

Бельгия остается главным противником решения . Брюссель опасается, что использование активов, размещенных в финансовом депозитарии Euroclear, может вызвать ответ россии как внутри страны, так и за рубежом.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис подчеркнул во время встречи министров, что промедление может стоить дороже, чем реализация решения относительно займа. После совещания в Брюсселе датское председательство в ЕС призвало Еврокомиссию двигаться вперед. Это позволит передать вопрос на рассмотрение советников лидеров ЕС перед декабрьским саммитом, где его обсудят повторно.

Перед тем как Украина сможет получить средства, необходимо преодолеть ряд процедурных этапов. Задержка может заставить ЕС выделить Украине временное финансирование до получения полного займа.

Когда Украина может остаться без средств

В Киеве могут начать экономить уже с апреля, если не поступят новые поступления от ЕС или Международного валютного фонда. Сначала правительство сосредоточится на авансовом использовании доходов, запланированных на следующий год, например, дивидендов государственных банков. После этого будет рассмотрена возможность привлечения средств на рынке долговых ценных бумаг.

Когда эти варианты будут исчерпаны, правительство может сократить финансирование местных бюджетов и программы восстановления поврежденной инфраструктуры. Последний этап предполагает задержку выплат зарплат государственным служащим, врачам, пенсионерам и военным. Подобная ситуация в условиях нынешней войны еще не возникала.

Роль МВФ в финансировании Украины

Международный валютный фонд готовит новый транш кредита на сумму около 8 миллиардов долларов. Однако решение зависит от позиции ЕС по использованию замороженных российских активов в качестве гарантии для большего займа.

Коррупционный скандал и его возможное влияние

Ситуацию усложняет расследование в Украине по поводу вероятной попытки присвоения около 100 миллионов евро в сфере энергетики. Следователи подозревают группу бывших и действующих чиновников и бизнесмена в манипуляциях с контрактами госкомпании Энергоатом.

Венгрия и Словакия могут использовать этот факт для критики инициативы.

Напомним, Finance.ua писал о том, что миссия Международного валютного фонда готовится начать работу с украинскими властями для обсуждения возможностей по запуску новой финансовой программы. В их числе политика сохранения макроэкономической стабильности Украины, обеспечение устойчивости государственного долга и продвижение структурных реформ.

