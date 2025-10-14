Где в Украине выросли цены на новостройки в последнее время Сегодня 08:00 — Недвижимость

В Луцке и Ровно цены выросли на 7%, а также в Житомире — на 8%, в Тернополе и Хмельницком — на 10%.

Об этом говорится в аналитике ЛУН

Небольшие колебания в пределах плюс-минус 1% зафиксированы в таких городах как Киев, Чернигов, Харьков, Ужгород, Черновцы и Одесса.

В Сумах, Виннице и Полтаве стоимость одного квадратного метра осталась на уровне полугодичной давности.

В Кропивницком и Запорожье цены снизились — на 6 и 5% соответственно.

Где самое дорогое жилье в новостройках

Львов — средняя цена квадратного метра составляет 57,9 тысяч гривен;

Киев — 54,2 тысячи гривен за квадрат;

Ужгород — 47,7 тысяч гривен.

Самые низкие цены на первичную недвижимость

Запорожье — 24,1 тысячи гривен;

Суммы — 26 тысяч гривен;

Харьков — 28,2 тысячи гривен;

Николаев — 29,1 тысячи гривен.

Напомним , цены на частные дома выросли по всей Украине. Темпы роста зависят от области. Выросли цены больше всего в Винницкой, Волынской и Львовской областях. Самые дешевые дома — в восточных и прифронтовых регионах.

С начала войны в Украине ввели в эксплуатацию около 222 тысяч новых квартир. Лидерами по количеству новостроек стали:

Киевская область — 84,9 тыс. квартир,

Львовская — 27,7 тыс.,

Одесская — 24,3 тыс.

По данным портала ЛУН, на октябрь 2025 года в продаже около 1500 жилых комплексов. Больше всего предложений в Киевской (27%), Львовской (17%) и Одесской (8%) областях.

