Где в Украине выросли цены на новостройки в последнее время

В Луцке и Ровно цены выросли на 7%, а также в Житомире — на 8%, в Тернополе и Хмельницком — на 10%.
Об этом говорится в аналитике ЛУН.
Небольшие колебания в пределах плюс-минус 1% зафиксированы в таких городах как Киев, Чернигов, Харьков, Ужгород, Черновцы и Одесса.
В Сумах, Виннице и Полтаве стоимость одного квадратного метра осталась на уровне полугодичной давности.
В Кропивницком и Запорожье цены снизились — на 6 и 5% соответственно.

Где самое дорогое жилье в новостройках

  • Львов — средняя цена квадратного метра составляет 57,9 тысяч гривен;
  • Киев — 54,2 тысячи гривен за квадрат;
  • Ужгород — 47,7 тысяч гривен.
Самые низкие цены на первичную недвижимость

  • Запорожье — 24,1 тысячи гривен;
  • Суммы — 26 тысяч гривен;
  • Харьков — 28,2 тысячи гривен;
  • Николаев — 29,1 тысячи гривен.
Напомним, цены на частные дома выросли по всей Украине. Темпы роста зависят от области. Выросли цены больше всего в Винницкой, Волынской и Львовской областях. Самые дешевые дома — в восточных и прифронтовых регионах.
С начала войны в Украине ввели в эксплуатацию около 222 тысяч новых квартир. Лидерами по количеству новостроек стали:
  • Киевская область — 84,9 тыс. квартир,
  • Львовская — 27,7 тыс.,
  • Одесская — 24,3 тыс.
По данным портала ЛУН, на октябрь 2025 года в продаже около 1500 жилых комплексов. Больше всего предложений в Киевской (27%), Львовской (17%) и Одесской (8%) областях.
По материалам:
Finance.ua
