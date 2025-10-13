Ринок нерухомості України оживає: продажі та ціни зростають
Український ринок житла впевнено повертається до довоєнних темпів.
Активне будівництво, стабільне зростання цін і високий попит свідчать про поступове відновлення галузі після шоку, спричиненого війною.
Де найактивніше здається нове житло
За даними ЛУН, від початку війни в Україні ввели в експлуатацію близько 222 тисяч нових квартир.
Лідерами за кількістю новобудов стали:
- Київська область — 84,9 тис. квартир,
- Львівська — 27,7 тис.,
- Одеська — 24,3 тис.
За даними порталу ЛУН, на жовтень 2025 року в продажу — близько 1500 житлових комплексів. Найбільше пропозицій у Київській (27%), Львівській (17%) та Одеській (8%) областях.
З початку року стартували продажі в 174 нових житлових комплексах, що на 12% більше, ніж торік. Найбільше зростання відзначено в Києві та області (+61%) і Львівській області (+24%).
Найдинамічніше ринок розвивається в центральних і західних регіонах: у Львівській (+24%), Київській (+18%), Івано-Франківській (+15%), Закарпатській (+9%) і Тернопільській (+5%) областях.
Ціни на квартири зростають
За останні три з половиною роки вартість житла в новобудовах помітно зросла. Рекордні зростання цінників зафіксовано в:
- Івано-Франківську — +70%,
- Рівному — +54%,
- Ужгороді — +47%.
Ринок дохідної нерухомості теж зростає. Кількість інвестиційних проєктів збільшилась у:
- Івано-Франківській області — на 57%,
- Львівській — на 20%,
- Закарпатській — на 9%.
Де найдорожчі квартири
Як і раніше, столиця залишається лідером за цінами на вторинці. Щоб придбати житло в столиці, потрібно відкладати середню зарплату 7,5 років.
У вересні 2025 року середня вартість однокімнатного житла була такою:
- Київ — 65 тис. доларів,
- Львів — 64,5 тис.,
- Ужгород — 59,2 тис.,
- Чернівці — 55 тис.,
- Рівне — 52 тис.
Час продажу квартир скорочується, кажуть аналітики: якщо на початку року в Києві квартира продавалася в середньому за 78 днів, то восени — уже за 47.
Ринок оренди
На ринку оренди найдорожчі квартири — в Ужгороді, де оренда однокімнатного житла коштує в середньому 20,8 тис. грн на місяць. Далі йдуть:
- Львів — 18,7 тис. грн,
- Київ — 18 тис. грн,
- Івано-Франківськ — 15,4 тис. грн.
Раніше Finance.ua повідомляв, що майже у всіх регіонах України зростає частка середньої зарплати, яку витрачають на житло. Найшвидше індекс оренди збільшився у Одесі та Тернополі — на 16% і 14% за пів року відповідно.
Також ми писали, що у рамках реформи житлової політики пропонується знизити рівень оподаткування з оренди квартир.
Поділитися новиною
Також за темою
Ринок нерухомості України оживає: продажі та ціни зростають
Де у Польщі житло стало дешевше, а де ціни зросли
Рейтинг найдорожчих міст на заході України для купівлі нерухомості
Як перереєструвати право власності на нерухомість у новому держреєстрі
Які ціни на нерухомість в Італії
Подано перші заяви на придбання житла з компенсацією 70% за програмою «єОселя»