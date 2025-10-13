0 800 307 555
Ринок нерухомості України оживає: продажі та ціни зростають

Український ринок житла впевнено повертається до довоєнних темпів.
Активне будівництво, стабільне зростання цін і високий попит свідчать про поступове відновлення галузі після шоку, спричиненого війною.

Де найактивніше здається нове житло

За даними ЛУН, від початку війни в Україні ввели в експлуатацію близько 222 тисяч нових квартир.
Лідерами за кількістю новобудов стали:
  • Київська область — 84,9 тис. квартир,
  • Львівська — 27,7 тис.,
  • Одеська — 24,3 тис.
За даними порталу ЛУН, на жовтень 2025 року в продажу — близько 1500 житлових комплексів. Найбільше пропозицій у Київській (27%), Львівській (17%) та Одеській (8%) областях.
З початку року стартували продажі в 174 нових житлових комплексах, що на 12% більше, ніж торік. Найбільше зростання відзначено в Києві та області (+61%) і Львівській області (+24%).
Найдинамічніше ринок розвивається в центральних і західних регіонах: у Львівській (+24%), Київській (+18%), Івано-Франківській (+15%), Закарпатській (+9%) і Тернопільській (+5%) областях.

Ціни на квартири зростають

За останні три з половиною роки вартість житла в новобудовах помітно зросла. Рекордні зростання цінників зафіксовано в:
  • Івано-Франківську — +70%,
  • Рівному — +54%,
  • Ужгороді — +47%.
Ринок дохідної нерухомості теж зростає. Кількість інвестиційних проєктів збільшилась у:
  • Івано-Франківській області — на 57%,
  • Львівській — на 20%,
  • Закарпатській — на 9%.

Де найдорожчі квартири

Як і раніше, столиця залишається лідером за цінами на вторинці. Щоб придбати житло в столиці, потрібно відкладати середню зарплату 7,5 років.
У вересні 2025 року середня вартість однокімнатного житла була такою:
  • Київ — 65 тис. доларів,
  • Львів — 64,5 тис.,
  • Ужгород — 59,2 тис.,
  • Чернівці — 55 тис.,
  • Рівне — 52 тис.
Час продажу квартир скорочується, кажуть аналітики: якщо на початку року в Києві квартира продавалася в середньому за 78 днів, то восени — уже за 47.

Ринок оренди

На ринку оренди найдорожчі квартири — в Ужгороді, де оренда однокімнатного житла коштує в середньому 20,8 тис. грн на місяць. Далі йдуть:
  • Львів — 18,7 тис. грн,
  • Київ — 18 тис. грн,
  • Івано-Франківськ — 15,4 тис. грн.
Раніше Finance.ua повідомляв, що майже у всіх регіонах України зростає частка середньої зарплати, яку витрачають на житло. Найшвидше індекс оренди збільшився у Одесі та Тернополі — на 16% і 14% за пів року відповідно.
Також ми писали, що у рамках реформи житлової політики пропонується знизити рівень оподаткування з оренди квартир.
За матеріалами:
Фокус
