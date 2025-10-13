Ринок нерухомості України оживає: продажі та ціни зростають Сьогодні 09:02 — Нерухомість

Український ринок житла впевнено повертається до довоєнних темпів.

Активне будівництво, стабільне зростання цін і високий попит свідчать про поступове відновлення галузі після шоку, спричиненого війною.

Де найактивніше здається нове житло

За даними ЛУН, від початку війни в Україні ввели в експлуатацію близько 222 тисяч нових квартир.

Лідерами за кількістю новобудов стали:

Київська область — 84,9 тис. квартир,

Львівська — 27,7 тис.,

Одеська — 24,3 тис.

За даними порталу ЛУН, на жовтень 2025 року в продажу — близько 1500 житлових комплексів. Найбільше пропозицій у Київській (27%), Львівській (17%) та Одеській (8%) областях.

З початку року стартували продажі в 174 нових житлових комплексах, що на 12% більше, ніж торік. Найбільше зростання відзначено в Києві та області (+61%) і Львівській області (+24%).

Найдинамічніше ринок розвивається в центральних і західних регіонах: у Львівській (+24%), Київській (+18%), Івано-Франківській (+15%), Закарпатській (+9%) і Тернопільській (+5%) областях.

Ціни на квартири зростають

За останні три з половиною роки вартість житла в новобудовах помітно зросла. Рекордні зростання цінників зафіксовано в:

Івано-Франківську — +70%,

Рівному — +54%,

Ужгороді — +47%.

Ринок дохідної нерухомості теж зростає. Кількість інвестиційних проєктів збільшилась у:

Івано-Франківській області — на 57%,

Львівській — на 20%,

Закарпатській — на 9%.

Де найдорожчі квартири

Як і раніше, столиця залишається лідером за цінами на вторинці. Щоб придбати житло в столиці, потрібно відкладати середню зарплату 7,5 років.

У вересні 2025 року середня вартість однокімнатного житла була такою:

Київ — 65 тис. доларів,

Львів — 64,5 тис.,

Ужгород — 59,2 тис.,

Чернівці — 55 тис.,

Рівне — 52 тис.

Час продажу квартир скорочується, кажуть аналітики: якщо на початку року в Києві квартира продавалася в середньому за 78 днів, то восени — уже за 47.

Ринок оренди

На ринку оренди найдорожчі квартири — в Ужгороді, де оренда однокімнатного житла коштує в середньому 20,8 тис. грн на місяць. Далі йдуть:

Львів — 18,7 тис. грн,

Київ — 18 тис. грн,

Івано-Франківськ — 15,4 тис. грн.

Раніше Finance.ua повідомляв , що майже у всіх регіонах України зростає частка середньої зарплати, яку витрачають на житло. Найшвидше індекс оренди збільшився у Одесі та Тернополі — на 16% і 14% за пів року відповідно.

Також ми писали , що у рамках реформи житлової політики пропонується знизити рівень оподаткування з оренди квартир.

