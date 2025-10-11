Як перереєструвати право власності на нерухомість у новому держреєстрі Сьогодні 14:22 — Нерухомість

Як перереєструвати право власності на нерухомість у новому держреєстрі

З 2013 року в Україні діє нова система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Саме з цього моменту функції, які раніше виконували БТІ, були передані до новоствореної системи, а старий Реєстр прав власності став архівною частиною нового.

Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.

Чи потрібно перереєструвати право власності на нерухомість у новому держреєстрі

У відомстві зазначили, усі права, зареєстровані до 2013 року, залишаються чинними на законодавчому рівні, тому власникам не потрібно повторно підтверджувати своє право власності.

Проте за власним бажанням безкоштовно можна провести повторну реєстрацію в новому Держреєстрі речових прав на нерухоме майно.

Як перереєструвати право власності у новому держреєстрі

Спершу необхідно підготувати документи, які підтверджують право власності:

свідоцтво про право власності;

договір купівлі-продажу;

свідоцтво про право на спадщину;

інший документ, який підтверджує набуття права власності.

Фахівці зазначають, якщо документи втрачено чи пошкоджено, це не є перешкодою, адже відомості можуть бути підтверджені через архіви БТІ або старий Реєстр прав власності.

«Наступний крок — звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до нотаріуса для проведення державної реєстрації. Звернутися можна до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса у межах області, де розташоване нерухоме майно», — йдеться у повідомленні.

Для нерухомості, що знаходиться на території АР Крим, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей, звертатися можна до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса в Україні.

13 жовтня таку можливість отримають також власники нерухомості в Чернігівській області.

Подати заяву можна також онлайн через «Дію» (крім м. Києва, Луганської та Донецької областей).

