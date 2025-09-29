0 800 307 555
Як відбувається реєстрація права власності у країнах ЄС

Нерухомість
17
Реєстрація права власності — це внесення до держреєстру запису про те, що певне майно належить конкретній людині чи компанії. Насамперед йдеться про квартири, будинки, споруди, земельні ділянки тощо. У реєстрі також фіксують іпотеки, арешти, сервітути та інші обтяження.
Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, як цей процес працює в деяких країнах Європи.
У Німеччині система реєстрації виглядає найбільш «судовою», якщо можна так сказати. Реєстр ведуть спеціальні земельні суди, і будь-який запис у ньому вважається неспростовним доказом права. Це означає, що якщо в реєстрі ви записані як власник — ваше право практично непорушне. Доступ до інформації тут обмежений: щоб отримати витяг, потрібно довести законний інтерес.
Польща дотримується іншої моделі. Там відкритий електронний реєстр, доступний кожному громадянину онлайн. Будь-хто може перевірити, хто власник ділянки чи будинку, а всі операції проходять через судові органи. Це робить систему водночас прозорою та досить бюрократичною.
В Іспанії реєстр ведуть приватні реєстратори, які мають особливий статус і працюють під контролем держави. Їхні записи вважаються максимально захищеними для покупця: якщо людина придбала нерухомість «у добрій вірі» (аналог українського поняття «добросовісний набувач»), покладаючись на дані реєстру, її права ніхто не може поставити під сумнів. Паралельно діє окремий кадастр, де відображаються технічні характеристики об’єктів.
У Франції центральна роль належить нотаріусам. Саме вони перевіряють угоди, готують документи й передають інформацію до державних служб, які вже вносять записи до реєстру. Система побудована так, щоб максимально знизити ризики шахрайства, покладаючи ключову відповідальність на нотаріуса.
Данія стала піонером цифровізації в цій сфері. Там діє повністю електронний реєстр, і всі дії з нерухомістю можна оформити онлайн, без відвідування офісів чи нотаріусів. Схожим шляхом іде Естонія, яка також зробила ставку на цифрові сервіси.

Як і хто реєструє право власності в Україні і чим система відрізняється від європейської — читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
