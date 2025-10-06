Чим підтверджується право власності на житло: перелік документів
Багато хто й досі плутає, який саме документ підтверджує право власності на нерухомість. Договір купівлі-продажу, витяг із реєстру, свідоцтво? Із посиланням на «Юридичний порадник для ВПО» розбираємось, якими із документів дійсно можна підтвердити право власності на житло.
- Міф
Реєстрація (декларація) місця проживання, яку часто називають «пропискою» підтверджує право власності.
Правда
«Прописка» — це лише інформування людиною держави про місце її проживання, за яким її можна знайти в разі потреби (наприклад, викликати до суду) чи де вона може реалізувати певні права, прив’язані до місцевості (наприклад, отримувати пенсію, соціальні допомоги). Така реєстрація може бути як у власному житлі, так і в житлі третіх осіб, зокрема родичів.
- Міф
Технічний паспорт на квартиру або будинок підтверджує право власності.
Правда. Технічний паспорт не підтверджує права власності. Це документ, який містить іншу важливу інформацію про нерухомість: склад, фактичну площу, об’єм, технічний стан тощо.
Які ж документи підтверджують право власності
Як заначають експерти, Державна реєстрація права власності здійснюється на підставі документів, які називаються правовстановлюючими.
Залежно від року набуття права власності, це можуть бути:
- свідоцтво про право власності на нерухоме майно (видавалося до 2013 року),
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який замінив свідоцтва про право власності (з 2013 року),
- договір купівлі-продажу, дарування, міни тощо,
- свідоцтво про право на спадщину, судове рішення,
- інші документи.
Якщо після 2013 року щодо нерухомості не відбувалося змін, не вчинялося жодних правочинів, то інформація щодо неї буде відсутня в Державному реєстрі. За можливості юристи радять звернутися до реєстратора для внесення інформації в такий реєстр.
Читайте також
Важливо: зареєструвати право власності на нерухомість (внести інформаціяю в Державний реєстр) можна не лише офлайн, звернувшись до реєстратора. Це можна зробити за допомогою «Дії». Проте послуга доступна лише в областях, наведених на зображенні ниже:
Юристи наголошують: отримати витяг з реєстру, якщо інформація про майно вже внесена, можна звернувшись до:
- ЦНАПУ,
- нотаріуса.
Поділитися новиною
Також за темою
Чим підтверджується право власності на житло: перелік документів
В Україні пропонують знизити податок на оренду квартир
Скільки коштує орендувати квартиру в Чехії
В Україні готують програму розвитку соціального житла на €100 млн
Купівля нерухомості за кордоном: які документи потрібні
Які ціни на будинки в Карпатах