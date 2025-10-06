0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чим підтверджується право власності на житло: перелік документів

Нерухомість
99
Чим підтверджується право власності на житло: перелік документів
Чим підтверджується право власності на житло: перелік документів
Багато хто й досі плутає, який саме документ підтверджує право власності на нерухомість. Договір купівлі-продажу, витяг із реєстру, свідоцтво? Із посиланням на «Юридичний порадник для ВПО» розбираємось, якими із документів дійсно можна підтвердити право власності на житло.
  • Міф
Реєстрація (декларація) місця проживання, яку часто називають «пропискою» підтверджує право власності.
Правда
«Прописка» — це лише інформування людиною держави про місце її проживання, за яким її можна знайти в разі потреби (наприклад, викликати до суду) чи де вона може реалізувати певні права, прив’язані до місцевості (наприклад, отримувати пенсію, соціальні допомоги). Така реєстрація може бути як у власному житлі, так і в житлі третіх осіб, зокрема родичів.
  • Міф
Технічний паспорт на квартиру або будинок підтверджує право власності.
Правда. Технічний паспорт не підтверджує права власності. Це документ, який містить іншу важливу інформацію про нерухомість: склад, фактичну площу, об’єм, технічний стан тощо.
Читайте також

Які ж документи підтверджують право власності

Як заначають експерти, Державна реєстрація права власності здійснюється на підставі документів, які називаються правовстановлюючими.
Залежно від року набуття права власності, це можуть бути:
  • свідоцтво про право власності на нерухоме майно (видавалося до 2013 року),
  • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який замінив свідоцтва про право власності (з 2013 року),
  • договір купівлі-продажу, дарування, міни тощо,
  • свідоцтво про право на спадщину, судове рішення,
  • інші документи.
Якщо після 2013 року щодо нерухомості не відбувалося змін, не вчинялося жодних правочинів, то інформація щодо неї буде відсутня в Державному реєстрі. За можливості юристи радять звернутися до реєстратора для внесення інформації в такий реєстр.
Читайте також
Важливо: зареєструвати право власності на нерухомість (внести інформаціяю в Державний реєстр) можна не лише офлайн, звернувшись до реєстратора. Це можна зробити за допомогою «Дії». Проте послуга доступна лише в областях, наведених на зображенні ниже:
Чим підтверджується право власності на житло: перелік документів
Юристи наголошують: отримати витяг з реєстру, якщо інформація про майно вже внесена, можна звернувшись до:
  • ЦНАПУ,
  • нотаріуса.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems