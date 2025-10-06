Чим підтверджується право власності на житло: перелік документів Сьогодні 12:03 — Нерухомість

Чим підтверджується право власності на житло: перелік документів

Багато хто й досі плутає, який саме документ підтверджує право власності на нерухомість. Договір купівлі-продажу, витяг із реєстру, свідоцтво? Із посиланням на « Юридичний порадник для ВПО » розбираємось, якими із документів дійсно можна підтвердити право власності на житло.

Міф

Реєстрація (декларація) місця проживання, яку часто називають «пропискою» підтверджує право власності.

Правда

«Прописка» — це лише інформування людиною держави про місце її проживання, за яким її можна знайти в разі потреби (наприклад, викликати до суду) чи де вона може реалізувати певні права, прив’язані до місцевості (наприклад, отримувати пенсію, соціальні допомоги). Така реєстрація може бути як у власному житлі, так і в житлі третіх осіб, зокрема родичів.

Міф

Технічний паспорт на квартиру або будинок підтверджує право власності.

Правда. Технічний паспорт не підтверджує права власності. Це документ, який містить іншу важливу інформацію про нерухомість: склад, фактичну площу, об’єм, технічний стан тощо.

Які ж документи підтверджують право власності

Як заначають експерти, Державна реєстрація права власності здійснюється на підставі документів, які називаються правовстановлюючими.

Залежно від року набуття права власності, це можуть бути:

свідоцтво про право власності на нерухоме майно (видавалося до 2013 року),

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який замінив свідоцтва про право власності (з 2013 року),

договір купівлі-продажу, дарування, міни тощо,

свідоцтво про право на спадщину, судове рішення,

інші документи.

Якщо після 2013 року щодо нерухомості не відбувалося змін, не вчинялося жодних правочинів, то інформація щодо неї буде відсутня в Державному реєстрі. За можливості юристи радять звернутися до реєстратора для внесення інформації в такий реєстр.

Важливо: зареєструвати право власності на нерухомість (внести інформаціяю в Державний реєстр) можна не лише офлайн, звернувшись до реєстратора. Це можна зробити за допомогою «Дії». Проте послуга доступна лише в областях, наведених на зображенні ниже:

Юристи наголошують: отримати витяг з реєстру, якщо інформація про майно вже внесена, можна звернувшись до:

ЦНАПУ,

нотаріуса.

