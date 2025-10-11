0 800 307 555
Как перерегистрировать право собственности на недвижимость в новом госреестре

Недвижимость
С 2013 года в Украине действует новая система государственной регистрации прав на недвижимое имущество и заработал Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Именно с этого момента функции, которые раньше выполняли БТИ, были переданы в новую систему, а старый Реестр прав собственности стал архивной частью нового.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Нужно ли перерегистрировать право собственности на недвижимость в новом госреестре

В ведомстве отметили, что все права, зарегистрированные до 2013 года, остаются в силе на законодательном уровне, поэтому владельцам не нужно повторно подтверждать свое право собственности.
Однако по собственному желанию бесплатно можно произвести повторную регистрацию в новом Госреестре прав на недвижимое имущество.

Как перерегистрировать право собственности в новом госреестре

Для начала необходимо подготовить документы, подтверждающие право собственности:
  • свидетельство о праве собственности;
  • договор купли-продажи;
  • свидетельство о праве на наследство;
  • другой документ, подтверждающий обретение права собственности.
Специалисты отмечают, если документы потеряны или повреждены, это не препятствие, ведь сведения могут быть подтверждены через архивы БТИ или старый Реестр прав собственности.
«Следующий шаг — обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или к нотариусу для проведения государственной регистрации. Обратиться можно в любой ЦПАУ или к нотариусу в пределах области, где расположено недвижимое имущество», — говорится в сообщении.
Для недвижимости, находящейся на территории АР Крым, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей, можно обращаться в любой ЦПАУ или к нотариусу в Украине.
13 октября такую ​​возможность получат владельцы недвижимости в Черниговской области.
Подать заявление можно онлайн через «Дію» (кроме г. Киева, Луганской и Донецкой областей).
