Как происходит регистрация права собственности в странах ЕС

Регистрация права собственности — это внесение в госреестр записи о том, что определенное имущество принадлежит конкретному человеку или компании. В первую очередь речь идет о квартирах, домах, сооружениях, земельных участках и т. д. В реестре также фиксируют ипотеки, аресты, сервитуты и прочие обременения.

Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, как этот процесс работает в некоторых странах Европы.

В Германии система регистрации выглядит наиболее «судебной», если можно так сказать. Реестр ведут специальные земельные суды, и любая запись в нем считается неопровержимым доказательством права. Это означает, что если в реестре вы записаны как владелец — ваше право практически незыблемо. Доступ к информации здесь ограничен: чтобы получить выписку, нужно доказать законный интерес.

В Польше работает другая модель. Там открыт электронный реестр, доступный каждому гражданину онлайн. Кто угодно может проверить, кто владелец участка или дома, а все операции проходят через судебные органы. Это делает систему одновременно прозрачной и достаточно бюрократической.

В Испании реестр ведут частные регистраторы, у которых особый статус и которые работают под контролем государства. Их записи считаются максимально защищенными для покупателя: если человек приобрел недвижимость «в доброй вере» (аналог украинского понятия «добросовестный приобретатель»), полагаясь на данные реестра, его права никто не может подвергнуть сомнению. Параллельно действует отдельный кадастр, в котором отображаются технические характеристики объектов.

Во Франции центральная роль принадлежит нотариусам. Именно они проверяют сделки, готовят документы и передают информацию в государственные службы, которые уже вносят записи в реестр. Система построена так, чтобы максимально снизить риски мошенничества, возлагая ключевую ответственность на нотариуса.

Дания стала пионером цифровизации в данной сфере. Там полностью действует электронный реестр, и все действия с недвижимостью можно оформить онлайн, без посещения офисов или нотариусов. Похожим путем идет Эстония, которая тоже сделала ставку на цифровые сервисы.

