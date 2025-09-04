Как украинцам стать на биржу труда в Польше: условия и обязанности Сегодня 17:06 — Мир

Как украинцам стать на биржу труда в Польше: условия и обязанности

Украинцы все активнее ищут работу в Польше, и одним из вариантов официального трудоустройства является регистрация на местной бирже труда. Это не только помогает найти вакансию, но и открывает доступ к определенным льготам и социальной поддержке.

Как гражданам Украины стать на биржу труда в Польше — рассказываем со ссылкой на издание UAinKrakow.pl

Преимущества официального статуса безработного

Украинцы, легально находящиеся в Польше и зарегистрировавшиеся в воеводских или повитовых центрах занятости, могут получить ряд преимуществ:

доступ к вакансиям, которые предлагаются исключительно зарегистрированным безработным;

консультации по планированию карьеры;

гранты на обучение и бесплатные курсы (при подтверждении работодателя, что они помогут в трудоустройстве);

медицинское страхование NFZ, которое оплачивается государством и распространяется на супругов и детей до 26 лет;

специальные выплаты для родителей, самостоятельно воспитывающих детей до 7 лет.

Как зарегистрироваться в центре занятости

Сделать это можно двумя путями:

1. Лично — в центре по месту жительства, заполнив анкету и предоставив оригиналы документов:

паспорт;

номер PESEL;

свидетельства о рождении или паспорта детей;

PESEL детей;

номер банковского счёта.

2. Онлайн — на странице praca.gov.pl

В этом случае к электронному заявлению следует добавить сканы всех документов, необходимых для регистрации. Заявление и приложения следует посылать с помощью безопасной электронной подписи.

При регистрации центры занятости запрашивают следующую информацию:

личные данные и контакты;

сведения о семейном положении и детях;

образование, знание языков, профессиональные навыки;

предыдущие места работы и причины увольнения;

желаемую профессию и курсы для обучения;

информацию о льготах или помощи, которую получает человек в Польше.

Обязательства безработных

После регистрации необходимо соблюдать правила:

приходить в центр занятости в назначенное время;

сообщать о любых доходах в течение 7 дней;

информировать о выезде за границу или других обстоятельствах, мешающих работать;

объяснять причины неявки на встречи или собеседования;

подавать листок нетрудоспособности при болезни;

сообщать о начале обучения, профинансированного общиной или государством.

Статус безработного предоставляется со дня регистрации и может быть утрачен, если человек не выполняет свои обязательства или официально трудоустраивается. При этом можно зарегистрироваться только в одном центре занятости.

