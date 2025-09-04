Как украинцам стать на биржу труда в Польше: условия и обязанности

0 800 307 555
Украинцы все активнее ищут работу в Польше, и одним из вариантов официального трудоустройства является регистрация на местной бирже труда. Это не только помогает найти вакансию, но и открывает доступ к определенным льготам и социальной поддержке.
Как гражданам Украины стать на биржу труда в Польше — рассказываем со ссылкой на издание UAinKrakow.pl.

Преимущества официального статуса безработного

Украинцы, легально находящиеся в Польше и зарегистрировавшиеся в воеводских или повитовых центрах занятости, могут получить ряд преимуществ:
  • доступ к вакансиям, которые предлагаются исключительно зарегистрированным безработным;
  • консультации по планированию карьеры;
  • гранты на обучение и бесплатные курсы (при подтверждении работодателя, что они помогут в трудоустройстве);
  • медицинское страхование NFZ, которое оплачивается государством и распространяется на супругов и детей до 26 лет;
  • специальные выплаты для родителей, самостоятельно воспитывающих детей до 7 лет.
Как зарегистрироваться в центре занятости

Сделать это можно двумя путями:
1. Лично — в центре по месту жительства, заполнив анкету и предоставив оригиналы документов:
  • паспорт;
  • номер PESEL;
  • свидетельства о рождении или паспорта детей;
  • PESEL детей;
  • номер банковского счёта.
2. Онлайн — на странице praca.gov.pl.
В этом случае к электронному заявлению следует добавить сканы всех документов, необходимых для регистрации. Заявление и приложения следует посылать с помощью безопасной электронной подписи.
При регистрации центры занятости запрашивают следующую информацию:
  • личные данные и контакты;
  • сведения о семейном положении и детях;
  • образование, знание языков, профессиональные навыки;
  • предыдущие места работы и причины увольнения;
  • желаемую профессию и курсы для обучения;
  • информацию о льготах или помощи, которую получает человек в Польше.

Обязательства безработных

После регистрации необходимо соблюдать правила:
  • приходить в центр занятости в назначенное время;
  • сообщать о любых доходах в течение 7 дней;
  • информировать о выезде за границу или других обстоятельствах, мешающих работать;
  • объяснять причины неявки на встречи или собеседования;
  • подавать листок нетрудоспособности при болезни;
  • сообщать о начале обучения, профинансированного общиной или государством.
Статус безработного предоставляется со дня регистрации и может быть утрачен, если человек не выполняет свои обязательства или официально трудоустраивается. При этом можно зарегистрироваться только в одном центре занятости.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
