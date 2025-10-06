0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чем подтверждается право собственности на жилье: список документов

Недвижимость
58
Чем подтверждается право собственности на жилье: список документов
Чем подтверждается право собственности на жилье: список документов
Многие до сих пор путают, какой именно документ подтверждает право собственности на недвижимость. Договор купли-продажи, выписка из реестра, свидетельство? Со ссылкой на «Юридический советчик для ВПЛ» разбираемся, какими из документов действительно можно подтвердить право собственности на жилье.
  • Миф
Регистрация (декларация) места жительства, которую часто называют «пропиской», подтверждает право собственности.
Правда
«Прописка» — это лишь информирование человеком государства о месте его жительства, по которому его можно найти в случае необходимости (например, вызвать в суд) или где он может реализовать определенные права, привязанные к местности (например, получать пенсию, социальную помощь). Такая регистрация может быть как в собственном жилье, так и в жилье третьих лиц, в том числе родственников.
  • Миф
Технический паспорт на квартиру или дом подтверждает право собственности.
Правда. Технический паспорт не подтверждает право собственности. Это документ, содержащий другую важную информацию о недвижимости: состав, фактическую площадь, объем, техническое состояние и т. д.
Читайте также

Какие же документы подтверждают право собственности

Как отмечают эксперты, Государственная регистрация права собственности осуществляется на основании документов, которые называются правоустанавливающими.
В зависимости от года приобретения права собственности это могут быть:
  • свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (выдавалось до 2013 года),
  • выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, заменившая свидетельства о праве собственности (с 2013 года),
  • договор купли-продажи, дарения, мены и т. п.
  • свидетельство о праве на наследство, судебное решение,
  • другие документы.
Если после 2013 года по недвижимости не происходило изменений, не совершалось никаких сделок, то информация по ней будет отсутствовать в Государственном реестре. По возможности юристы советуют обратиться к регистратору для внесения информации в такой реестр.
Читайте также
Важно: зарегистрировать право собственности на недвижимость (внести информацию в Государственный реестр) можно не только оффлайн, обратившись к регистратору. Это можно сделать с помощью «Дія». Однако услуга доступна только в областях, приведенных на изображении ниже:
Чем подтверждается право собственности на жилье: список документов
Юристы отмечают: получить выписку из реестра, если информация об имуществе уже внесена, можно, обратившись:
  • в ЦПАУ,
  • к нотариусу.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems