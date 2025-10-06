Чем подтверждается право собственности на жилье: список документов Сегодня 12:03 — Недвижимость

Чем подтверждается право собственности на жилье: список документов

Многие до сих пор путают, какой именно документ подтверждает право собственности на недвижимость. Договор купли-продажи, выписка из реестра, свидетельство? Со ссылкой на « Юридический советчик для ВПЛ » разбираемся, какими из документов действительно можно подтвердить право собственности на жилье.

Миф

Регистрация (декларация) места жительства, которую часто называют «пропиской», подтверждает право собственности.

Правда

«Прописка» — это лишь информирование человеком государства о месте его жительства, по которому его можно найти в случае необходимости (например, вызвать в суд) или где он может реализовать определенные права, привязанные к местности (например, получать пенсию, социальную помощь). Такая регистрация может быть как в собственном жилье, так и в жилье третьих лиц, в том числе родственников.

Миф

Технический паспорт на квартиру или дом подтверждает право собственности.

Правда. Технический паспорт не подтверждает право собственности. Это документ, содержащий другую важную информацию о недвижимости: состав, фактическую площадь, объем, техническое состояние и т. д.

Какие же документы подтверждают право собственности

Как отмечают эксперты, Государственная регистрация права собственности осуществляется на основании документов, которые называются правоустанавливающими.

В зависимости от года приобретения права собственности это могут быть:

свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (выдавалось до 2013 года),

выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, заменившая свидетельства о праве собственности (с 2013 года),

договор купли-продажи, дарения, мены и т. п.

свидетельство о праве на наследство, судебное решение,

другие документы.

Если после 2013 года по недвижимости не происходило изменений, не совершалось никаких сделок, то информация по ней будет отсутствовать в Государственном реестре. По возможности юристы советуют обратиться к регистратору для внесения информации в такой реестр.

Важно: зарегистрировать право собственности на недвижимость (внести информацию в Государственный реестр) можно не только оффлайн, обратившись к регистратору. Это можно сделать с помощью «Дія». Однако услуга доступна только в областях, приведенных на изображении ниже:

Юристы отмечают: получить выписку из реестра, если информация об имуществе уже внесена, можно, обратившись:

в ЦПАУ,

к нотариусу.

