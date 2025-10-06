Чем подтверждается право собственности на жилье: список документов
Многие до сих пор путают, какой именно документ подтверждает право собственности на недвижимость. Договор купли-продажи, выписка из реестра, свидетельство? Со ссылкой на «Юридический советчик для ВПЛ» разбираемся, какими из документов действительно можно подтвердить право собственности на жилье.
- Миф
Регистрация (декларация) места жительства, которую часто называют «пропиской», подтверждает право собственности.
Правда
«Прописка» — это лишь информирование человеком государства о месте его жительства, по которому его можно найти в случае необходимости (например, вызвать в суд) или где он может реализовать определенные права, привязанные к местности (например, получать пенсию, социальную помощь). Такая регистрация может быть как в собственном жилье, так и в жилье третьих лиц, в том числе родственников.
- Миф
Технический паспорт на квартиру или дом подтверждает право собственности.
Правда. Технический паспорт не подтверждает право собственности. Это документ, содержащий другую важную информацию о недвижимости: состав, фактическую площадь, объем, техническое состояние
и т. д.
Какие же документы подтверждают право собственности
Как отмечают эксперты, Государственная регистрация права собственности осуществляется на основании документов, которые называются правоустанавливающими.
В зависимости от года приобретения права собственности это могут быть:
- свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (выдавалось до 2013 года),
- выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, заменившая свидетельства о праве собственности (с 2013 года),
- договор купли-продажи, дарения, мены
и т. п.
- свидетельство о праве на наследство, судебное решение,
- другие документы.
Если после 2013 года по недвижимости не происходило изменений, не совершалось никаких сделок, то информация по ней будет отсутствовать в Государственном реестре. По возможности юристы советуют обратиться к регистратору для внесения информации в такой реестр.
Читайте также
Важно: зарегистрировать право собственности на недвижимость (внести информацию в Государственный реестр) можно не только оффлайн, обратившись к регистратору. Это можно сделать с помощью «Дія». Однако услуга доступна только в областях, приведенных на изображении ниже:
Юристы отмечают: получить выписку из реестра, если информация об имуществе уже внесена, можно, обратившись:
- в ЦПАУ,
- к нотариусу.
Поделиться новостью
Также по теме
Чем подтверждается право собственности на жилье: список документов
В Украине предлагают снизить налог на аренду квартир
Сколько стоит арендовать квартиру в Чехии
В Украине готовят программу развития социального жилья на €100 млн
Покупка недвижимости за границей: какие документы нужны
Цены на дома в Карпатах