Как ветерану получить жилье от государства: пошаговая инструкция
Чтобы получить государственное жилье или денежную компенсацию, нужно сначала встать на квартирный учет. Это основной и первый шаг, открывающий доступ к программе. После этого решения принимаются местными властями — и, в зависимости от очереди, заявителю предоставляют жилье или выплачивают компенсацию.
Кто может стать на квартирный учет
Поставить себя на учет могут граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и принадлежащие к одной из следующих категорий:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Когда есть основания для постановки на учет
Основаниями для взятия на учет являются следующие обстоятельства:
- жилая площадь меньше установленной нормы для региона;
- проживание двух и более семей в одной комнате или вместе лиц разного пола старше 9 лет;
- наличие тяжелых хронических заболеваний, исключающих совместное проживание;
- жилье не отвечает санитарным или техническим требованиям;
- проживание в общежитии или коммунальной квартире;
- аренда жилья (государственного, общественного или частного) по договору сроком не менее 5 лет.
Какие документы нужны
Для постановки на квартирный учет нужно подать:
- заявление о взятии на учет (подписанное всеми членами семьи);
- справки о регистрации места проживания каждого члена семьи;
- копии удостоверений (участника боевых действий, инвалидности, члена семьи погибшего);
- справки о нахождении или отсутствии учета по месту работы;
- справки о статусе ВПЛ (для всех членов семьи, если это актуально).
Куда обращаться
Подать документы можно через:
- Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- исполком сельского, поселкового или городского совета;
- районную государственную администрацию в городе Киеве — по месту жительства.
Решение о взятии на учет принимается в течение месяца. Заявитель получает письменный ответ с указанием даты постановки или объяснением причин отказа.
После постановки на учет заявитель ожидает очередь — она может быть общей, первоочередной или внеочередной. Решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета. После его утверждения лицо получает ордер и ключи от жилья.
Денежная компенсация
Кто имеет право:
- лица с инвалидностью I-II группы в результате войны;
- члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины.
Условия получения:
- нахождение на квартирном учете;
- наличие жилья менее 13,65 м² на человека.
