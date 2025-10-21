Как ветерану получить жилье от государства: пошаговая инструкция Сегодня 20:02 — Недвижимость

Как ветерану получить жилье от государства: пошаговая инструкция

Чтобы получить государственное жилье или денежную компенсацию, нужно сначала встать на квартирный учет. Это основной и первый шаг, открывающий доступ к программе. После этого решения принимаются местными властями — и, в зависимости от очереди, заявителю предоставляют жилье или выплачивают компенсацию.

Об этом сообщает Минветеранов.

Кто может стать на квартирный учет

Поставить себя на учет могут граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и принадлежащие к одной из следующих категорий:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Когда есть основания для постановки на учет

Основаниями для взятия на учет являются следующие обстоятельства:

жилая площадь меньше установленной нормы для региона;

проживание двух и более семей в одной комнате или вместе лиц разного пола старше 9 лет;

наличие тяжелых хронических заболеваний, исключающих совместное проживание;

жилье не отвечает санитарным или техническим требованиям;

проживание в общежитии или коммунальной квартире;

аренда жилья (государственного, общественного или частного) по договору сроком не менее 5 лет.

Какие документы нужны

Для постановки на квартирный учет нужно подать:

заявление о взятии на учет (подписанное всеми членами семьи);

справки о регистрации места проживания каждого члена семьи;

копии удостоверений (участника боевых действий, инвалидности, члена семьи погибшего);

справки о нахождении или отсутствии учета по месту работы;

справки о статусе ВПЛ (для всех членов семьи, если это актуально).

Куда обращаться

Подать документы можно через:

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

исполком сельского, поселкового или городского совета;

районную государственную администрацию в городе Киеве — по месту жительства.

Решение о взятии на учет принимается в течение месяца. Заявитель получает письменный ответ с указанием даты постановки или объяснением причин отказа.

После постановки на учет заявитель ожидает очередь — она ​​может быть общей, первоочередной или внеочередной. Решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета. После его утверждения лицо получает ордер и ключи от жилья.

Денежная компенсация

Кто имеет право:

лица с инвалидностью I-II группы в результате войны;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Условия получения:

нахождение на квартирном учете;

наличие жилья менее 13,65 м² на человека.

