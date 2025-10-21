0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как ветерану получить жилье от государства: пошаговая инструкция

Недвижимость
18
Как ветерану получить жилье от государства: пошаговая инструкция
Как ветерану получить жилье от государства: пошаговая инструкция
Чтобы получить государственное жилье или денежную компенсацию, нужно сначала встать на квартирный учет. Это основной и первый шаг, открывающий доступ к программе. После этого решения принимаются местными властями — и, в зависимости от очереди, заявителю предоставляют жилье или выплачивают компенсацию.
Об этом сообщает Минветеранов.

Кто может стать на квартирный учет

Поставить себя на учет могут граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и принадлежащие к одной из следующих категорий:
  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Когда есть основания для постановки на учет

Основаниями для взятия на учет являются следующие обстоятельства:
  • жилая площадь меньше установленной нормы для региона;
  • проживание двух и более семей в одной комнате или вместе лиц разного пола старше 9 лет;
  • наличие тяжелых хронических заболеваний, исключающих совместное проживание;
  • жилье не отвечает санитарным или техническим требованиям;
  • проживание в общежитии или коммунальной квартире;
  • аренда жилья (государственного, общественного или частного) по договору сроком не менее 5 лет.

Читайте также: Когда крыша над головой становится роскошью: произвол с арендой в прифронтовых городах

Какие документы нужны

Для постановки на квартирный учет нужно подать:
  • заявление о взятии на учет (подписанное всеми членами семьи);
  • справки о регистрации места проживания каждого члена семьи;
  • копии удостоверений (участника боевых действий, инвалидности, члена семьи погибшего);
  • справки о нахождении или отсутствии учета по месту работы;
  • справки о статусе ВПЛ (для всех членов семьи, если это актуально).

Куда обращаться

Подать документы можно через:
  • Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • исполком сельского, поселкового или городского совета;
  • районную государственную администрацию в городе Киеве — по месту жительства.
Читайте также
Решение о взятии на учет принимается в течение месяца. Заявитель получает письменный ответ с указанием даты постановки или объяснением причин отказа.
После постановки на учет заявитель ожидает очередь — она ​​может быть общей, первоочередной или внеочередной. Решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета. После его утверждения лицо получает ордер и ключи от жилья.

Денежная компенсация

Кто имеет право:
  • лица с инвалидностью I-II группы в результате войны;
  • члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины.
Условия получения:
  • нахождение на квартирном учете;
  • наличие жилья менее 13,65 м² на человека.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems