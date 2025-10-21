0 800 307 555
Где самые высокие и самые низкие цены на квартиры в Украине осенью (первичка и вторичка)

Недвижимость
Во многих регионах наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 411/м².
О ценах, спросе и предложении на рынке жилья в сентябре рассказываем в исследовании DIM.RIA.
Первичка

Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области.
В сентябре доля работающих отделов продаж новостроек остается на том же уровне, что и в июле — 83%. В течение месяца в эксплуатацию было введено 4 новых дома (5 секций всего): 2 — во Львовской и по 1 — в Киевской, Хмельницкой и Волынской областях.
Спрос

Спрос на новостройки среди пользователей в сентябре оставался нестабильным.
Наибольший прирост спроса отмечен в Черниговской (+31%) и Кировоградской (+14%) областях.
А самое существенное уменьшение — на Закарпатье (-11,3%), Сумщине (-11%) и Ивано-Франковщине (-10%).
Вторичный рынок

Предложение растет, а спрос нестабильный
В сентябре практически во всех областях возросло количество предложений о продаже вторичной недвижимости. Наиболее заметно в Кировоградской (+38%), Закарпатской (+22%), Николаевской (+21%), Львовской (+18%) и Днепропетровской (+18%) областях. Очень значительное сокращение предложений зафиксировано на Житомирщине — падение на 18% по сравнению с августом.

Цены, столица

В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры в сентябре составляет $95 тыс.
Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит $200 тыс.
Самый бюджетный — Деснянский, где средняя стоимость составляет $46,5 тыс.

Спрос

В сентябре рынок продажи вторичного жилья показал неравномерную динамику в разных регионах страны. Наибольший рост интереса зафиксирован в Хмельницкой (+35%) и Харьковской (+24%) областях. В Ровенской области произошло заметное снижение спроса — падение на 19%.
Соотношение количества объявлений о покупке и количества откликов на них в сентябре в Киеве составило 1:2. В Винницкой области это соотношение составляет 1:18, Черновицкой — 1:17, Тернопольской — 1:16.
Недвижимость
Payment systems