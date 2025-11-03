В Швейцарии с 1 ноября действуют более строгие правила для украинских беженцев: кого могут депортировать
С 1 ноября в Швейцарии действуют новые правила для украинских беженцев. Автоматический статус защиты S не будет предоставляться лицам, прибывшим сразу из семи областей на западе страны.
Об этом сообщает SRF.
Такое решение принял Федеральный совет Швейцарии в начале октября.
Какие украинцы не получат статус:
- Волынской.
- Ровенской.
- Львовской.
- Тернопольской;
- Закарпатской.
- Ивано-Франковской.
- Черновицкой областей.
Новые правила коснутся только тех, кто прибывает в страну после указанной даты. Те украинцы, которые уже имеют статус защиты S, а также нуждающиеся в особых условиях для возвращения смогут сохранить право на пребывание и свободное передвижение.
Причины
Причиной такого решения швейцарских послужило то, что, по мнению членов Федерального совета, возвращение в эти области «приемлемо». То есть сравнительно безопасно.
Новые правила коснутся небольшого количества украинцев. Ведь «среди нынешних беженцев в Швейцарии лишь чуть более 10% происходят из регионов, которые власти теперь считают безопасными».
Кому грозит депортация
Секретариат по миграции (SEM) будет продолжать рассматривать каждую заявку на получение защиты в индивидуальном порядке. И те, кто получит отказ из-за региона происхождения, могут быть депортированы.
Поскольку в среднесрочной перспективе устойчивая стабилизация в Украине «не кажется реалистичной», из страны будут выдворять только тех беженцев, для кого это юридически и фактически возможно.
Если их возвращение будет слишком рискованным или сложным, им могут предоставить временную поддержку в Швейцарии. Или предложить подать заявки на убежище в странах Евросоюза.
