В Швейцарии с 1 ноября действуют более строгие правила для украинских беженцев: кого могут депортировать

С 1 ноября в Швейцарии действуют новые правила для украинских беженцев. Автоматический статус защиты S не будет предоставляться лицам, прибывшим сразу из семи областей на западе страны.

Об этом сообщает SRF

Такое решение принял Федеральный совет Швейцарии в начале октября.

Какие украинцы не получат статус:

Волынской.

Ровенской.

Львовской.

Тернопольской;

Закарпатской.

Ивано-Франковской.

Черновицкой областей.

Новые правила коснутся только тех, кто прибывает в страну после указанной даты. Те украинцы, которые уже имеют статус защиты S, а также нуждающиеся в особых условиях для возвращения смогут сохранить право на пребывание и свободное передвижение.

Причины

Причиной такого решения швейцарских послужило то, что, по мнению членов Федерального совета, возвращение в эти области «приемлемо». То есть сравнительно безопасно.

Новые правила коснутся небольшого количества украинцев. Ведь «среди нынешних беженцев в Швейцарии лишь чуть более 10% происходят из регионов, которые власти теперь считают безопасными».

Кому грозит депортация

Секретариат по миграции (SEM) будет продолжать рассматривать каждую заявку на получение защиты в индивидуальном порядке. И те, кто получит отказ из-за региона происхождения, могут быть депортированы.

Поскольку в среднесрочной перспективе устойчивая стабилизация в Украине «не кажется реалистичной», из страны будут выдворять только тех беженцев, для кого это юридически и фактически возможно.

Если их возвращение будет слишком рискованным или сложным, им могут предоставить временную поддержку в Швейцарии. Или предложить подать заявки на убежище в странах Евросоюза.

