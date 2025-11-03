Кому просмотрят размер субсидии на зиму Сегодня 16:00 — Личные финансы

Кому просмотрят размер субсидии на зиму

По данным Пенсионного фонда, осенью перерасчет субсидий на холодный период произведен без личного обращения для большинства граждан.

Но некоторым нужно повторно подать документы и заявление.

В каких случаях:

Если произошло изменение состава семьи или в случае переезда в другой регион. В таком случае гражданин обязан в течение месяца уведомить об этом ПФУ и подать заявление и декларацию повторно. Если произошли изменения обстоятельств, предусматривающих влияние на размер или права на субсидию (изменение соцстатуса, список получаемых коммунальных услуг, покупка товаров или оплата услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн).

С отдельным заявлением на перерасчет субсидии могут обратиться и другие граждане. В частности, если человек стал пенсионером или перестал работать и доход стал равняться размеру пенсии. ПФУ обязан провести пересмотр, учитывая актуальный доход.

Подавать необходимые документы на назначение пособия можно разными способами. В частности, это можно сделать:

через сервисный центр Пенсионного фонда/отправка по почте;

через Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ);

через портал е-услуг/применение ПФУ;

через портал государственных услуг «Дія»;

через уполномоченных должностных лиц территориальных общин.

Кто может лишиться субсидии

Это может произойти:

если граждане, которым была назначена субсидия, не платили соответствующую часть коммунальных услуг, кроме ситуаций, связанных с задержкой выплат зарплат, пенсий и т. п. , подтверждающих соответствующие документы, — с месяца, когда поступила информация о неуплате;

, подтверждающих соответствующие документы, — с месяца, когда поступила информация о неуплате; в случае предоставления гражданами недостоверных данных о доходах и имущественном положении, повлиявших на право на субсидию и ее размер, из-за чего произошло излишнее перечисление суммы субсидии — с месяца, когда выявили нарушения;

если гражданин переехал в другую местность, — с месяца, следующего за месяцем, когда произошли изменения;

в случае приобретения права собственности на жилье другим лицом, не зарегистрированным на первое число месяца, когда была назначена субсидия, — с месяца, следующего за месяцем, когда произошли изменения;

на основе заявления уполномоченного лица, на которое открыт лицевой счет, — с месяца, следующего за месяцем его подачи.

В случае прекращения начисления субсидии, гражданин имеет право на ее оформление на следующий период на основе предоставления документов, где подтверждается погашение долгов, возникших за время получения субсидии.

Сумма пособия на коммуналку, перечисленного излишне ввиду подачи документов с недостоверной информацией или несообщения о праве собственности на жилье другим лицом, которое не было в нем зарегистрировано, должна вернуться обратно в ПФУ.

