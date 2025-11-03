Банковские счета и персональные данные: что хакеры похитили в Польше у тысяч граждан Сегодня 18:12 — Личные финансы

Хакеры совершили атаку на популярный сервис быстрых онлайн-кредитов SuperGrosz. В результате атаки злоумышленники получили доступ к конфиденциальным данным тысяч пользователей, в частности, к номерам PESEL и банковским реквизитам.

Об этом пишет Inpoland.net.pl

Ситуация чрезвычайно серьезная, поскольку злоумышленники смогли похитить большой объем персональной информации. В список похищенных данных вошли:

номера PESEL,

адреса проживания,

номера телефонов,

электронные адреса, имена, фамилии, семейное положение,

информация о количестве детей, месте работы, уровне доходов,

номера банковских счетов.

Правительство Польши призвало всех пользователей SuperGrosz немедленно принять меры безопасности: изменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и заблокировать доступ к своим номерам PESEL через официальное приложение mObywatel.

Министр также подчеркнул, что об этом инциденте уже был проинформирован председатель Управления по защите персональных данных Польши.

В то же время, открыто официальное расследование для установления всех обстоятельств атаки.

А власти призывают всех граждан оставаться бдительными и принять необходимые меры для защиты своих личных данных, поскольку возможность дальнейших злоупотреблений остается высокой.

