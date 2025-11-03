Банковские счета и персональные данные: что хакеры похитили в Польше у тысяч граждан
Хакеры совершили атаку на популярный сервис быстрых онлайн-кредитов SuperGrosz. В результате атаки злоумышленники получили доступ к конфиденциальным данным тысяч пользователей, в частности, к номерам PESEL и банковским реквизитам.
Об этом пишет Inpoland.net.pl.
Ситуация чрезвычайно серьезная, поскольку злоумышленники смогли похитить большой объем персональной информации. В список похищенных данных вошли:
- номера PESEL,
- адреса проживания,
- номера телефонов,
- электронные адреса, имена, фамилии, семейное положение,
- информация о количестве детей, месте работы, уровне доходов,
- номера банковских счетов.
Правительство Польши призвало всех пользователей SuperGrosz немедленно принять меры безопасности: изменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и заблокировать доступ к своим номерам PESEL через официальное приложение mObywatel.
Министр также подчеркнул, что об этом инциденте уже был проинформирован председатель Управления по защите персональных данных Польши.
В то же время, открыто официальное расследование для установления всех обстоятельств атаки.
А власти призывают всех граждан оставаться бдительными и принять необходимые меры для защиты своих личных данных, поскольку возможность дальнейших злоупотреблений остается высокой.
Поделиться новостью
Также по теме
Банковские счета и персональные данные: что хакеры похитили в Польше у тысяч граждан
В Швейцарии с 1 ноября действуют более строгие правила для украинских беженцев: кого могут депортировать
Кому пересмотрят размер субсидии на зиму
В Украине стартовали программы помощи тем, кто лишился работы, и ветеранам
Где найти работу менеджером — подборка вакансий
Укрпочта выпустила новую марку (фото)