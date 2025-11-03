0 800 307 555
Банковские счета и персональные данные: что хакеры похитили в Польше у тысяч граждан

Хакеры совершили атаку на популярный сервис быстрых онлайн-кредитов SuperGrosz. В результате атаки злоумышленники получили доступ к конфиденциальным данным тысяч пользователей, в частности, к номерам PESEL и банковским реквизитам.
Об этом пишет Inpoland.net.pl.
Ситуация чрезвычайно серьезная, поскольку злоумышленники смогли похитить большой объем персональной информации. В список похищенных данных вошли:
  • номера PESEL,
  • адреса проживания,
  • номера телефонов,
  • электронные адреса, имена, фамилии, семейное положение,
  • информация о количестве детей, месте работы, уровне доходов,
  • номера банковских счетов.
Правительство Польши призвало всех пользователей SuperGrosz немедленно принять меры безопасности: изменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и заблокировать доступ к своим номерам PESEL через официальное приложение mObywatel.
Министр также подчеркнул, что об этом инциденте уже был проинформирован председатель Управления по защите персональных данных Польши.
В то же время, открыто официальное расследование для установления всех обстоятельств атаки.
А власти призывают всех граждан оставаться бдительными и принять необходимые меры для защиты своих личных данных, поскольку возможность дальнейших злоупотреблений остается высокой.
По материалам:
Finance.ua
