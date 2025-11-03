Больше семей смогут получить базовое социальное пособие: начался новый этап проекта Сегодня 19:33 — Личные финансы

Больше семей смогут получить базовое социальное пособие: начался новый этап проекта

В Украине начался второй этап экспериментального проекта по предоставлению базового социального пособия. Увеличивается перечень категорий получателей, поэтому оформить и получить поддержку сможет больше семей с низким уровнем доходов, в том числе и те, что ранее не пользовались никаким видом социальных выплат.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, это бета-тестирование нового этапа программы и уже сейчас семьи могут подавать заявления в ближайших сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

Базовое социальное пособие объединяет пять видов государственной поддержки в одну обобщенную выплату. Теперь вместо нескольких отдельных выплат семья получает одну базовую, рассчитанную на всех ее членов.

Экспериментальный проект стартовал 1 июля 2025 года и сначала охватил лишь часть получателей социальных выплат. Новый этап расширяет программу на все семьи, отвечающие установленным критериям, даже если раньше они не получали государственной помощи.

Кто не может получить пособие

Базовое социальное пособие не назначается, если:

в семье есть трудоспособные взрослые, которые не работают, не учатся, не занимаются бизнесом, не проходят военную службу и не состоят на учете в центре занятости более трех месяцев;

кто-то из членов семьи в течение последнего года приобрел имущество или совершил покупку более 100 000 грн;

на банковских счетах семьи или в виде облигаций хранится более 100 000 грн;

семья имеет вторую квартиру или дом (кроме жилья на оккупированных территориях, в зонах боевых действий, разрушенного или унаследованного жилья, общежитий, жилья детей-сирот при условии, что оно не сдается в аренду);

семья владеет более чем одним автомобилем в возрасте до 15 лет.

Как определяется размер пособия

Размер базового социального пособия рассчитывается индивидуально, с учетом базовой величины, которая составляет 4500 грн. Сумма пособия равна разнице между этой величиной (для каждого члена семьи) и среднемесячным доходом семьи:

100% базовой величины — для первого члена семьи, подающего заявление;

100% - для каждого ребенка до 18 лет и для лиц с инвалидностью I или II группы;

70% - для каждого следующего члена семьи.

Для лиц, которые имеют право на пенсию по возрасту или достигли 60 лет, но не имеют достаточного страхового стажа, пособие рассчитывается пропорционально стажу:

менее 10 лет — 53% базовой величины;

от 10 до 20 лет — 62%;

от 20 до 30 лет — 70%;

более 30 лет — 88%.

Получатель может самостоятельно решить, перейти на базовое социальное пособие или оставить прежние выплаты.

Как подать заявление

Заявление может подать один член семьи. Выплату назначают на всю семью, а получает ее обратившееся лицо. Каждый совершеннолетний член семьи должен лично подписать заявление в сервисном центре Пенсионного фонда.

Подать документы можно также в приложении «Дія», но эта возможность доступна только для тех, кто получает одно из трех пособий: для малообеспеченных семей, одиноких матерей или многодетных семей.

Для подачи заявки в «Дії» требуется биометрический документ (ID-карта или загранпаспорт) и верифицированный налоговый номер.

Процесс состоит из двух этапов:

подача заявления о намерении получить базовое социальное пособие; подтверждение согласования с рассчитанным размером и подписание заявления о назначении выплаты.

Пособие назначают на шесть месяцев, после чего оно автоматически продлевается на весь период действия экспериментального проекта — два года.

